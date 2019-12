A Oitava Colina vai oferecer cerveja por uma boa causa

A Oitava Colina promove já este sábado uma acção solidária para doar alimentos à Casa Lisboa. Junte-se à causa e receba um copo de cerveja artesanal à borla.

Dar e receber é a palavra de ordem para o fim-de-semana. Não podia ser de outra forma nesta época especial do ano, com o espírito solidário particularmente desperto. O convite é da Oitava Colina, marca de cerveja artesanal, que este sábado, 21 de Dezembro, abre as portas das taprooms do Marquês e da Graça para uma festa improvisada à volta de um bolo em forma de cerveja: a Christmas Cake é uma pastry stout, uma cerveja natalícia para adoçar os dias mais frios. Para a provar, basta levar produtos alimentares para doar à Casa Lisboa, uma instituição sem fins lucrativos de apoio aos sem-abrigo e a famílias carenciadas.

“Queremos juntar o útil ao agradável e ajudar, com as vossas contribuições, aqueles que mais necessitam. No dia 21 de dezembro entre as 15.00 e as 20.00, compareçam num dos nossos espaços na Graça e no Marquês e em troca de alimentos oferecemos a cada um de vocês um copo da Christmas Cake”, pode ler-se no Instagram da Oitava Colina, que organizou o primeiro evento solidário em 2016, ano em que foram recolhidos mais de 200 quilos de comida.

Atum e salsicha em lata, grão e feijão em lata ou frasco, soja, sal, azeite, polpa de tomate e especiarias são as necessidades da Casa Lisboa, a quem será doado tudo o que for angariado.

Taproom Oitava Colina (R. Damasceno Monteiro 8A) e 8.ª Colina Marquês (Av. Duque de Loulé 85). Sáb 15.00-20.00.

