A Oktober Festa rega Marvila com cerveja, música e petiscadas

A Dois Corvos, a Lince e a Musa juntaram-se no Lisbon Beer Department, em Marvila, para aproximar o povo da cerveja artesanal e já há três edições que celebram a maior das festas de cerveja alemã numa versão à lisboeta. A Oktober Festa está de regresso a 19 de Outubro e enche Marvila de concertos, petiscos e um menu extenso de cervejas.

Às três cervejeiras fundadoras deste Lisbon Beer Department, projecto que nasce quer por proximidade geográfica, quer por afinidade na hora de agarrar um copo ou uma garrafa, junta-se agora a Bolina, cervejeira que em breve se mudará para Marvila. E nesta celebração em nome da cerveja, as quatro marcas vão ser acompanhadas por outras com espaço de venda própria, como é o caso da 8ª Colina, Colossus e Marafada, sendo que haverá ainda uma criação exclusiva para a data, a Marzen, a cerveja típica das Oktoberfest.

Ao longo de um dia, entre as 13.00 e as 03.00, a música e os copos espalham-se entre a Rua do Açúcar, a Capitão Leitão, a Rua Afonso Annes Penedo e a de Vale Formoso. Se os bebes estão entregues às cervejeiras, os comes estão nas mãos das criações latinas dos Los Callejeros, das salsichas da Maria Wurst e da pastelaria da Isco Pão e Vinho. E, para entrar no espírito latino que a música vai trazer à festa, será ainda servida uma feijoada à brasileira na futura fábrica da Bolina.

Quanto à programação divide-se por locais e na chamada Phosphoreira, no número 1 da Rua Afonso Annes Penedo, há uma Roda de Samba, do projecto Samba sem Frontreiras, para aquecer a tarde, a partir das 17.00. Aí a festa continua com um concerto de San La Muerte Cumbia Club (20.00) e depois um DJ set dos Guerrilha Sound System (22.00). Na Fábrica Musa, há DJ set de CARA//VAG//YO (16.00), um concerto de O Gringo Sou Eu e para fechar a noite na Rua do Açúcar La Flama Blanca dá bailinho de perreo (00.00).

Na casa da Lince, Cafe Ena dá um concerto às 17.00, o grupo Loosense actua às 19.00 e a noite termina com DJ set de Noise Dolls Club. Já na Dois Corvos, Abel Santos abre a pista às 16.00 e logo depois é a vez de Meio-Irmão (18.00).

