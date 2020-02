A Ordem da Fénix chega a Lisboa em 2021 sob a batuta da Orquestra Filarmonia das Beiras

A Altice Arena volta a receber um filme-concerto de Harry Potter no próximo ano. É mais uma vez em Fevereiro e os bilhetes já estão à venda – o melhor é comprar já antes que esgote.

A Orquestra Filarmonia das Beiras regressa à Altice Arena a 13 de Fevereiro de 2021, para interpretar ao vivo a banda-sonora de Harry Potter e a Ordem da Fénix. O quinto filme da saga será projectado na íntegra num ecrã de 20 metros de largura por 8 metros de altura, em alta definição.

Realizado por David Yates, Harry Potter e a Ordem da Fénix marca o regresso de Harry Potter a Hogwarts, onde terá de lidar com o facto de a maioria da comunidade de feiticeiros não acreditar no seu encontro com Lorde Voldemort. E, como se isso não fosse suficientemente mau, o aprendiz de feiticeiro dá de caras com uma nova professora de Defesa contra a Magia Negra, a sádica Dolores Umbridge, encarregada pelo Ministério da Magia para manter Dumbledore debaixo de olho. A banda sonora composta por Nicholas Hooper, nomeado para o prémio World Soundtrack Discovery pelo seu trabalho, inclui técnicas experimentais e instrumentos únicos, como a bateria japonesa Taiko.

A digressão internacional dos filmes-concerto de Harry Potter foram anunciados em 2016 pela CineConcerts e a Warner Bros Consumer Products. Desde a estreia, nesse mesmo ano, do filme-concerto de Harry Potter e a Pedra Filosofal, mais de dois milhões e meio de fãs viveram esta experiência. Os bilhetes para o próximo filme-concerto em Portugal já estão em pré-venda exclusiva nas lojas Fnac e online e custam entre 28€ (balcão 2) e 100€ (plateia VIP premium).

