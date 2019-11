A exposição de Harry Potter em Lisboa em 16 imagens

Harry Potter: The Exhibition estreou-se há dez anos, em Chicago, e o sucesso foi imediato. Depois de ter passado por dezenas de cidades, a produção, que conta com o selo de aprovação da Warner Bros, chega finalmente a Portugal. Agora, os fãs do feiticeiro mais célebre de todos os tempos, que ainda não tiveram a oportunidade de a visitar, deixam de ter desculpas para não aproveitar uma viagem sem precedentes pelas cenas favoritas do universo mágico de Harry Potter.

Numa tenda montada debaixo da Pala do Pavilhão de Portugal, em Lisboa, recriaram-se na perfeição ambientes como a sala comum de Gryffindor, o Grande Salão de Hogwarts, a cabana de Hagrid e até a Floresta Proibida, expondo-se centenas de peças originais, usadas nas gravações dos oito filmes, como os trajes do Baile de Inverno, os Horcruxes de Voldemort e as varinhas dos protagonistas. Mas, antes da visita começar, os novos alunos da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts são recebidos pelo Chapéu Seleccionador, que determinará a que casa pertencem: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ou Slytherin.

“Venham, venham”, dirá uma jovem feiticeira um pouco mais tarde, junto ao Expresso de Hogwarts, que todos os anos parte da Plataforma 9 ¾, a partir da estação de King’s Cross, em Londres. Está a nevar, mas não faz mal: o destino final é a Sala Comum dos Gryffindor, onde a Dama Gorda guarda a entrada do espaço reservado, por entre cantorias desafinadas, na tentativa de partir um copo de vidro. Neste primeiro núcleo da exposição, é possível encontrar objectos pessoais de Ron Weasley, Hermione Granger e Harry Potter, como os seus óculos redondos, o Mapa do Salteador e até a carta de admissão em Hogwarts, assinada pela Professora McGonagall. Mas também o guarda-roupa dos protagonistas e de alguns dos seus companheiros, como Neville Longbottom e Luna Lovegood (que na verdade pertence aos Ravenclaw). Há, contudo, muito mais para ver, desde uma zona dedicada às diferentes disciplinas de Hogwarts, passando por uma área interactiva onde é possível treinar Quidditch, pela cabana de Hagrid e até pela Floresta Proibida, onde há cheiro a terra molhada e a luz é pouca, até ao Grande Salão, onde tudo termina.

Aberta de segunda a domingo, Harry Potter: The Exhibition estará à sua espera no Parque das Nações até 8 de Abril de 2020. O preço dos bilhetes varia entre 12€ e 16€ durante a semana e 15€ e 19€ ao fim-de-semana. Se preferir, é possível adquirir passes familiares entre os 38€ e os 52€. No final da exposição, há uma loja com uma grande variedade de produtos de Harry Potter e de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los. O melhor é (quem avisa, seu amigo é) preparar-se para não resistir a abrir os cordões à bolsa.

