Lisboa vai descobrir os segredos de Harry Potter

Os bilhetes para Harry Potter™️: The Exhibition já se encontram à venda e variam entre 12€-16€ durante a semana e 15€-19€ ao fim-de-semana. Se preferir, é possível adquirir passes familiares entre os 38€ e os 52€. No final da exposição, haverá uma loja com uma grande variedade de produtos Harry Potter. Antes, aproveite para ir ver as seis réplicas de peças originais dos filmes de Harry Potter espalhadas por Lisboa: o Chapéu Seleccionador no Centro Cultural de Belém, a Plataforma 9/4 na Estação de Santa Apolónia, um Ford Anglia na Gare do Oriente, O Monstruoso Livro dos Monstros no Alegro Alfragide, o Dobby na Fnac Colombo e a Nimbus 2000 no Aeroporto.