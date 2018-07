A Padaria da Esquina já abriu: saiba o que pode comer

Novo projecto de Vítor Sobral, Hugo Nascimento e Luís Espadano com o profeta do pão Mário Rolando já abriu em Campo de Ourique.

Quase um ano desde que foi anunciada a abertura de uma Padaria da Esquina em Lisboa – um conceito que Vítor Sobral já testou em São Paulo –, a Rua Coelho da Rocha em Campo de Ourique acordou com uma fila de balões amarelos a encaminhar moradores e outros clientes para o número 108. A partir desta terça-feira, depois de um fim-de-semana em soft opening para testar o serviço, está oficialmente aberta.

A decoração é simples, com muita madeira e iluminação a pender do tecto, almofadas e pufes de serapilheira. A primeira vitrine é a do pão de fermentação longa do profeta do pão Mário Rolando. Neste arranque há cerca de dez variedades de pão (entre os 0,30 cêntimos e os 6€) mas no futuro esperam chegar às 15 – todas serão apenas de farinha, água, sal e tempo (24 horas de fermentação e massa-mãe). A segunda vitrine é a de pastelaria, com bolas de berlim (1,50€), pão de deus (1,30€), croissant do Porto (1,30€), bolo de arroz (1,30€), sidónios (1€), língua da sogra (1€) ou queijadas de laranja (1,50€).

A oferta compõe-se com as sandes simples – que não são assim tão simples, afinal os produtos são de qualidade e o chef quer mostrar isso mesmo. Uma sandes de queijo, por exemplo, não é com "um queijo em barra qualquer", há com flamengo, requeijão de ovelha de Serpa ou da Ilha, aqui na foto num pão diferente para evidenciar o conteúdo. Depois há as quentes e as compostas, que são senhoras sandes – há, por exemplo, de queijo da ilha, azeite, ervas e agrião (6€), rosbife com emulsão de mostarda e pickles (8€), cachorros (6€) ou de carne assada (8,50€).

Na Padaria da Esquina há ainda uma zona de charcutaria com venda a peso, que tem mortadela de bologna, porchetta, salsichão ou lombo do cachaço fumado, e outra de queijos, com requeijão de ovelha, queijo da Ilha azul curado ou de cabra fresco. Nas prateleiras ao estilo mercearia há cerveja artesanal, o café do chef Vítor Sobral em colaboração com a Delta, azeite, conservas ou vinhos portugueses.

Nestes primeiros dias o mais provável é encontrar Vítor Sobral de volta de queijos e enchidos – até a máquina estar 100% oleada, o chef anda aqui e ali a tomar conta de tudo, admite.

Rua Coelho da Rocha, 108 (Campo de Ourique). 21 419 3143. Ter-Dom 08.00-20.30.



