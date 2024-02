A Padaria Portuguesa vai oferecer pequenos-almoços durante uma semana

A campanha decorre entre 19 e 25 de Fevereiro, em sete lojas da cadeia de restauração, em Lisboa e no Porto. Entre as 07.00 e as 12.00, basta entrar numa destas "padarias" e pedir o menu pequeno-almoço.

O desafio foi lançado, as pessoas escolheram e, agora, depois da votação fechada, já se sabem quais são as melhores lojas d’A Padaria Portuguesa. Na semana de 19 a 25 de Fevereiro, as lojas favoritas dos clientes oferecem os pequenos-almoços. Basta entrar e pedir.

Após mais de 15 000 votações dos clientes, foram identificadas as sete melhores “padarias” - Cais do Sodré, Oeiras, Miraflores, Avenida Rio de Janeiro, Carnaxide, Almada e Trindade (Porto). Em troca, entre 19 e 25 de Fevereiro, cada uma destas lojas oferece uma manhã de pequenos-almoços grátis a todos os clientes que visitarem as lojas, entre as 07.00 e as 12.00.

Cada dia da semana é dedicado a uma das lojas. Os pequenos-almoços começam a ser oferecidos na segunda-feira, a 19, na loja da Trindade (Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola), no Porto; seguindo-se o Cais do Sodré (Avenida 24 de Julho), na terça, 20; Oeiras (Rua Doutor José da Cunha), na quarta, 21; Miraflores (Alameda Fernão Lopes), na quinta, 22; Avenida Rio de Janeiro, na sexta, 23; Carnaxide (Avenida de Portugal), no sábado, 24; e, finalmente, a loja de Almada (Avenida Dom Nuno Álvares Pereira), no domingo, dia 25 de Fevereiro.

Nesta campanha, entra apenas o menu pequeno-almoço de 2,50€, que inclui uma sandes em bola de pão padeira, carcaça de bico ou bola de água, com fiambre ou queijo, e uma bebida quente à base de café ou um chá biológico.

Vários locais (Lisboa e Porto). 19-25 Fev, Seg-Dom 07.00-12.00

