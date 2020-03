A partir de sexta-feira, o Wanderlust promove aulas de yoga em casa

O triatlo mindful Wanderlust, que junta corrida, yoga e meditação num evento anual, oferece agora aulas de yoga na página oficial de Instagram.

Wanderlust é uma palavra alemã que exprime o desejo de viajar e de explorar o mundo. Em tempos de Covid-19 fica mais complicado, senão impossível, dar seguimento a esse ímpeto, mas a Wanderlust Portugal acredita que esta pode ser uma oportunidade para “fazermos reset e ampliarmos experiências de união e de partilha de valores comuns”.

Por isso mesmo organizou as Wanderlust House Parties, um programa de aulas de yoga à distância que arrancam às dez da manhã nos seguintes dias: sexta-feira com a professora Filipa Veiga (@filipaveigayoga); domingo com Manu (@globalmanu); segunda-feira a aula é liderada por Melanie (@traveling_yogigirl); e na quarta por Silvia Stojanovic (@silvia.leilani.love).

Se quiser pode ainda agendar aulas privadas diretamente com os professores.

