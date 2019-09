A passear de prancha na mão em Alvalade

Primeiro surfa-se e depois come-se. Ou ao contrário. Na Wave Factory, em Alvalade, encontra tudo isto debaixo do mesmo tecto. Se quiser, há ainda um espaço de cowork para o seu negócio.

De início, quiseram criar um lugar onde se pudesse surfar e comer. Só depois veio a ideia do cowork. Clement Courtaigne e Armel Jacquet conheceram-se em Paris. Cansados dos invernos rigorosos e do bulício citadino, mudaram-se para Lisboa. Andaram à procura do sítio ideal para abrirem a Wave Factory até que, um dia, em Alvalade, encontraram um espaço quase à medida.

As várias salas e terraços, as áreas grandes, tudo num só, oferecia-lhes o que necessitavam para trazer o conceito “que já existe noutros países”, explica Clement. O francês mudou-se para a capital com a família há quatro anos. Ao início vinha apenas passar alguns fins-de-semana, mas cedo se rendeu ao bom tempo e ao estilo de vida que por cá encontrou.

Fotografia: Duarte Drago

A MyWave Company, empresa por ele criada, detém a patente para o sistema da onda. Funciona através de um motor que bombeia a água e que a reutiliza através de um sistema fechado. A água é projectada a um ângulo de 90 graus, gerando ondas com uma altura máxima de um metro. Debaixo do tapete em que se surfa, existe um colchão insuflável que apara qualquer queda.

Para surfar a onda, tem que se ter obrigatoriamente sete anos. Mas depois não há qualquer restrição de idade. Custa 35€ por pessoa, durante uma hora. Como esta actividade tem mais piada em grupo, aceitam até oito pessoas, mas só duas podem estar ao mesmo tempo no tapete a surfar. As pranchas não são iguais às do surf convencional. Têm um tamanho mais reduzido e são mais estreitas. Também há a opção de fazer bodyboard numa prancha quase idêntica às usadas no mar. Para breve, fica a promessa de competições para os que levam a coisa mais a sério.

Fotografia: Duarte Drago

No Alvalade Cowork, a entrada pode fazer-se separadamente do restaurante. À disposição estão quatro salas com 43 secretárias, internet, impressora, sala de reuniões e cozinha equipada. A surpresa deste espaço está nas traseiras. Lá, há um terraço com mesas e chapéus, ideal para almoçar, ter uma reunião ou simplesmente descontrair. O preço do aluguer pode ser mensal ou semanal. Na primeira opção custa 227,55€ , com tudo incluído, ou então 73,80€ semanais.

Fotografia: Duarte Drago

Armel, por sua vez, deixou para trás uma cadeia de restaurantes em França. Mudouse em Março de 2017 e é ele o responsável pela parte de restauração na Wave Factory. A comida ali é “internacional”, diz. Usam vegetais plantados na sua horta e tudo gira à volta de dois menus de almoço: entrada, quiche ou bagel e bebida por 10,95€. Se preferir, há a opção de entrada, hambúrguer (com carne maturada vinda da Irlanda) ou poké e uma bebida por 14,95€. Se nada lhe agradar, pode sempre pedir os pratos separadamente. E a seguir, lançar-se à nova onda de Alvalade.

Rua Acácio de Paiva, 19 (Alvalade). 211163330. Ter-Dom 10.00-21.00, Sex-Sáb 10.00-00.00.

