A pastelaria francesa casa com o café de especialidade no Café São

Janelões abertos para a rua, pé direito altíssimo, pequenas mesas com tampo em mármore e bolos perfeitinhos a acompanhar o café. O cenário digno de qualquer Instagram é no Café São, na Rua de São Bento, mas também podia ser em qualquer esquina parisiense – a dona é a francesa Sidonie Silliart, que deixou Paris e uma carreira como directora de arte para trás para se dedicar a um sonho antigo, uma cafetaria.

A concretização do sonho deu-se em Maio de 2019, quando Sidonie veio a Portugal com o namorado, designer de moda da marca Homecore Paris, cuja manufactura é feita perto do Porto. “Aproveitámos para vir um fim-de-semana a Lisboa e ele veio a esta rua em busca de um espaço para uma loja da Homecore. Tropeçámos neste espaço e eu apaixonei-me”, conta.

Mas se a essência e a pastelaria é francesa (já lá vamos), a reestruturação do espaço e toda a decoração é bem portuguesa – o projecto de arquitectura é da Aboim Inglez, as cadeiras da Olaio, as loiças, copos e cerâmicas do Depósito da Marinha Grande e da ceramista vizinha Cecile Mestelan, as tábuas de madeira da Rival e os talheres da Herdmar, de Braga.

No menu há clássicos de pequeno-almoço, como o iogurte grego com compota orgânica de laranja, cereja ou ananás dos Açores (3€) ou as torradas de pão da Gleba com manteiga e compota (3€).

Há depois saladas grega ou caprese, sandes, croque monsieur em pão Gleba, ou a versão veggie (6,50€). Todos os dias há uma quiche diferente, servida com salada (5,50€) e bem temperada com as aromáticas que estão dispostas em vasos de barro numa das mesas de mármore – 50% decoração verdinha, 50% cheirinho e utilidade para a cozinha.

A par deste menu pré-definido, há uma vitrine carregadinha de opções da pastelaria fresca, com dedo da chef pasteleira italiana Elana Clerici. Lá encontra madeleines (1,50€), brioches simples (2€) ou recheados com um creme ligeiro de baunilha ou avelã (2,50€), babkas de pistácio ou framboesa (3€). A pastelaria francesa mais delicada está noutro expositor frio – aí há tarteletes com fruta da época, por enquanto mirtilos frescos (5€), ou o chou de praliné, com baunilha, amêndoa e avelã.

O café, como não podia deixar de ser, é o outro ex-libris da casa. É um blend especial da Bettina & Niccolò Corallo e pode pedi-lo em espresso simples (0,90€) ou duplo (1,80€), cappuccinos (2,70€) ou lattes (3,20€). Também há cold brew (2,50€), chemex com três ou seis chávenas para partilhar (5-9€), aeropress para uma ou duas chávenas (2,50-4,50€). Mais fresco é o crema di caffe, um café gelado cremoso, para comer à colher (2,50€). Tudo com dedo de baristas que entendem do assunto.

Os chás são da Companhia Portugueza do Chá, a kombucha é da marca portuguesa Koji, há limonada fresca e cidra natural. Tudo isto para consumir na loja e, se gostar, com a possibilidade de levar para casa – num dos cantos da casa há uma mini mercearia com equipamentos para fazer café do bom em casa, azeites, conservas, compotas, iogurte grego, mozzarellas frescas, vinho, cidras ou cerveja artesanal portuguesa.

Rua de São Bento, 102 (São Bento). Qua-Sex 08.30-16.30, Sáb-Dom 09.00-17.00.

+ Sítios para beber café de especialidade em Lisboa

+ Leia aqui, grátis, a Time Out Portugal desta semana

Share the story