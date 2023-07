A pintura ao vivo chegou ao quiosque mais artístico da cidade

No próximo dia 21 de Julho, entre as 16.00 e as 21.00, o quiosque do Saldanha da Nova Banca Galeria recebe, pela primeira vez, uma visita de um artista que não só levará consigo uma exposição do seu acervo, como estará junto ao espaço numa acção de pintura ao vivo. Trata-se do artista e muralista brasileiro Danka Umbert, que por estes dias pintou um mural no Cais do Sodré, mesmo em frente ao Boteco da Dri que encomendou a pintura, chamada “The Tropical Queen”.

Num mês em que a pandemia chegava em força a Portugal, em Março de 2020, Marina Borba e Manuel Mendonça de Oliveira abriram as portas da Nova Banca Galeria. Num antigo quiosque de jornais da Avenida de Roma, a cidade ganhou uma pequena galeria de arte que tem como grande objectivo a democratização do acesso à arte, vendendo, a preços acessíveis, um conjunto bastante diversificado de serigrafias, litografias, stencil, fotografias, cerâmicas, óleos, acrílico ou colagens 3D, em representação de dezenas e dezenas de artistas que procuram uma oportunidade. No ano de abertura, inauguraram outro quiosque no Saldanha, em frente ao antigo Monumental, e é aí que a 21 de Junho estará Danka Umbert a pintar uma prancha de surf e também calçado de uma marca que apoia este evento que tem um cariz solidário.

Neste evento que conta com a produção do ORB Creative Lab, a venda dos pares de calçado reverte integralmente para a Agami Records, que irá encaminhar os fundos para os projectos de segurança alimentar da Comunidade Mbya Guarani, localizada na região do Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, Brasil. Além disso, 20% da venda das obras de Danka, impressas em canvas e em exposição na Nova Galeria por tempo indeterminado, também revertem a favor do mesmo projecto.

Nova Banca Galeria. Praça Duque de Saldanha. 21 de Julho (Sex) 16.00-21.00

