A Piscina de Arroios está pronta para banhos. E ganhou um novo elevador

Após três anos de interregno e obras de requalificação, a Piscina de Arroios reabre a 6 de Setembro. As inscrições para as aulas de natação e hidroginástica já estão abertas.

A antiga Piscina Municipal dos Anjos foi remodelada e rebaptizada em 2016. Mas passados pouco mais de dois anos voltou a encerrar portas, após ter sido identificada uma falha técnica na cuba (o termo técnico para o tanque da piscina). Localizada no Mercado do Forno do Tijolo, foi alvo de obras de reabilitação, num projecto que também adicionou um novo elevador e um passadiço que fazem a ligação à Rua Damasceno Monteiro. E está tudo pronto para a reabertura marcada para 6 de Setembro, com inscrições abertas para aulas de hidroginástica e de natação de adultos e crianças.

©Time Out O novo elevador da Piscina de Arroios

A obra de requalificação, promovida pela Junta de Freguesia de Arroios, foi mais longe do que o arranjo da cuba. O equipamento foi melhorado e adaptado a pessoas com mobilidade reduzida, em particular com a instalação de um novo balneário, além do elevador que sobe até ao passadiço que faz ligação à Rua Damasceno Monteiro, mesmo ao lado das escadas de acesso ao mercado.

A linha da água da piscina também subiu, ficando ao mesmo nível do piso e eliminando barreiras de acesso, numa piscina com 25 metros de comprimento e seis pistas. Está também planeada a criação de um jardim vertical, numa parede exterior junto às instalações, bem como a reabilitação do polidesportivo, quase colado à piscina. Para já, as aulas estão adaptadas às condicionantes da actual pandemia, mas eventualmente será desenhado um calendário com mais aulas e actividades.

Durante este intervalo de dois anos, a maioria das aulas de natação que aqui decorriam foi transferida para a piscina da Academia Militar, que daqui para a frente permanecerá aberta aos fregueses, mas em regime livre.

