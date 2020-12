A plataforma de takeaway e entregas COOKOO abraça o espírito solidário

A COOKOO vai doar 1% do valor das suas vendas ao Lar Maria Droste, até 23 de Dezembro, e contribuir para a aquisição de bens de primeira necessidade. Esta Instituição Particular de Solidariedade Social protege crianças e jovens privados do seu meio familiar, assim como as respectivas famílias.

A COOKOO - The Kitchen Club é a solução ideal para pessoas, casais ou grupos indecisos sobre os pratos que devem ir para a mesa. Numa só encomenda da COOKOO é possível degustar pratos de várias cozinhas, tudo entregue ao mesmo tempo. Mas este mês também pode ajudar a criar outro tipo de receitas, além de encher o estômago de coisas boas.

"Crescemos a ouvir dizer que 'pequenos gestos fazem a diferença', e agora, ajudar está à distância de um clique", explicam. "Para contribuir e também fazer parte deste Natal Solidário, basta fazer uma encomenda e deliciar-se ao sabor do Cookoo no conforto da sua casa."

