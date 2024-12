A resolução é, muitas vezes, só uma: poupar. Mas depois, chega o Natal e as compras descontrolam-se – prenda para a mãe, para o pai, para o cão, para a tia afastada, para o colega de trabalho que calhou no sorteio do amigo secreto... Prendas para este mundo e o outro. Razões mais do que justificadas para ter rédea curta no orçamento e fazer a escolha de milhões: presentes económicos, mas nem por isso menos úteis ou originais. Juntámos duas dezenas de sugestões, todos até dez euros. Para elas, para eles, para os mais novos e até para a casa.



