Generosos, mas nem tanto: presentes de Natal até 20 euros

Para ele e para ela, para novos e para velhos, para fáceis e para esquisitinhos, temos 20 ideias de presentes de Natal até 20 euros. Sugestões que vão da roupa aos artigos para a casa, passando por cosmética e pelos brinquedos. Por outras palavras, este ano só vai à falência se não quiser seguir as nossas dicas de compras, até porque somos pelos presentes democráticos, com humor e cheios de pinta. E pode comprar quase tudo sem sair de casa, se bem que não há nada como uma romaria natalícia pelas ruas e mercados de Natal.

