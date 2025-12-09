Generosos, mas nem tanto: presentes de Natal até 20 euros

1. Vela de veludo Parfois
A última tecnologia no que toca a velas decorativas – o acabamento em veludo.
Preço: 17,99€
Para ele e para ela, para novos e para velhos, para fáceis e para esquisitinhos, temos 20 ideias de presentes de Natal até 20 euros. Sugestões que vão da roupa aos artigos para a casa, passando por cosmética e pelos brinquedos. Por outras palavras, este ano só vai à falência se não quiser seguir as nossas dicas de compras, até porque somos pelos presentes democráticos, com humor e cheios de pinta. E pode comprar quase tudo sem sair de casa, se bem que não há nada como uma romaria natalícia pelas ruas e mercados de Natal.
Poupe nas palavras e deixe o copo do café a falar por si.
Preço: 12,90€
Este boné faz reviver um rótulo de outros tempos.
Preço: 19,95€
Aproveite enquanto é tempo. Há apenas uma curta fase na vida em que é aceitável sair do banho com uma toalha com capuz.
Preço: 17,99€
Não deixe que os mais gulosos de entusiasmem demasiado quando abrirem o presente. É para pôr no banho, não para comer.
Preço: 16€
A pergunta já surge naturalmente ao final do dia. Mas e se passar a ser um jogo?
Preço: 11,90€
Londres é uma cidade cheia de segredos, uns mais rebuscados do que outros.
Preço: 16,95€
Mais uma forma de aquecer quem mais gosta.
Preço: 15,99€
Um dos presentes mais úteis deste Natal e que, possivelmente, poderá ser manuseado a seu favor.
Preço: 14€
Por muitas fotos que um telemóvel tire, nenhuma tem o encanto das velhas máquinas descartáveis.
Preço: 14,90€
O inox está na berra e este trio dignifica qualquer pausa para café.
Preço: 15,99€
Este tónico facial fecha os poros e abre caminho para o rejuvenescimento.
Preço: 12,95€
O orçamento é curto e não há milagres. Se for à Bordallo Pinheiro, o prato ao seu alcance é só mesmo o do pão.
Preço: 18€
Nem só de capas de telemóvel é feito o catálogo da Cool And. Com os mesmos padrões, a marca também faz estojos para os earbuds.
Preço: 17€
Ter um mês de música sem anúncios é como ir de férias – o difícil é voltar.
Preço: 8€
Um bule tradicional japonês para aquecer os ânimos.
Preço: 18,95€
Está a ver a escova dos dentes? Nada a ver.
Preço: 14,95€
Depois de montados, ganha dois bibelôs muito modernos.
Preço: 14,99€
O Natal é uma época de causas nobres, a começar pelo combate das mãos secas.
Preço: 19€
Um pote de mel, para adoçar o ano quer aí vem – que bem precisa.
Preço: 12,50€
