Presentes até 20 euros 2025
DR
DR

Generosos, mas nem tanto: presentes de Natal até 20 euros

Basta uma nota azul (ou menos até) para fazer um figurão este Natal. Tome nota destas ideias de presentes até 20 euros.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Para ele e para ela, para novos e para velhos, para fáceis e para esquisitinhos, temos 20 ideias de presentes de Natal até 20 euros. Sugestões que vão da roupa aos artigos para a casa, passando por cosmética e pelos brinquedos. Por outras palavras, este ano só vai à falência se não quiser seguir as nossas dicas de compras, até porque somos pelos presentes democráticos, com humor e cheios de pinta. E pode comprar quase tudo sem sair de casa, se bem que não há nada como uma romaria natalícia pelas ruas e mercados de Natal.

Presentes de Natal até 20 euros

1. Vela de veludo Parfois

Vela de veludo Parfois
Vela de veludo Parfois
DR

A última tecnologia no que toca a velas decorativas – o acabamento em veludo.

Preço: 17,99€

Comprar

2. Copo Listrados

Copo Listrados
Copo Listrados
DR

Poupe nas palavras e deixe o copo do café a falar por si.

Preço: 12,90€

Comprar
3. Boné Zara

Boné Zara
Boné Zara
DR

Este boné faz reviver um rótulo de outros tempos.

Preço: 19,95€

Comprar

4. Toalha de banho H&M

Toalha de banho H&M
Toalha de banho H&M
DR

Aproveite enquanto é tempo. Há apenas uma curta fase na vida em que é aceitável sair do banho com uma toalha com capuz.

Preço: 17,99€

Comprar
5. Sais de banho Sephora

Sais de banho Sephora
Sais de banho Sephora
DR

Não deixe que os mais gulosos de entusiasmem demasiado quando abrirem o presente. É para pôr no banho, não para comer.

Preço: 16€

Comprar

6. Jogo The Happy Gang

Jogo The Happy Gang
Jogo The Happy Gang
DR

A pergunta já surge naturalmente ao final do dia. Mas e se passar a ser um jogo?

Preço: 11,90€

Comprar
7. Livro na Under The Cover

Livro na Under The Cover
Livro na Under The Cover
DR

Londres é uma cidade cheia de segredos, uns mais rebuscados do que outros.

Preço: 16,95€

Comprar

8. Licor Amêndoa Amarga Amen

Licor Amêndoa Amarga Amen
Licor Amêndoa Amarga Amen
DR

Mais uma forma de aquecer quem mais gosta.

Preço: 15,99€

Comprar
9. Conjunto para vinhos Flying Tiger

Conjunto para vinhos Flying Tiger
Conjunto para vinhos Flying Tiger
DR

Um dos presentes mais úteis deste Natal e que, possivelmente, poderá ser manuseado a seu favor.

Preço: 14€

Comprar

10. Máquina descartável Kodak

Máquina descartável Kodak
Máquina descartável Kodak
DR

Por muitas fotos que um telemóvel tire, nenhuma tem o encanto das velhas máquinas descartáveis.

Preço: 14,90€

Comprar
11. Chávena Zra Home

Chávena Zra Home
Chávena Zra Home
DR

O inox está na berra e este trio dignifica qualquer pausa para café.

Preço: 15,99€

Comprar

12. Tónico Freshly Cosmetics

Tónico Freshly Cosmetics
Tónico Freshly Cosmetics
DR

Este tónico facial fecha os poros e abre caminho para o rejuvenescimento.

Preço: 12,95€

Comprar
13. Prato Bordallo Pinheiro

Prato Bordallo Pinheiro
Prato Bordallo Pinheiro
DR

O orçamento é curto e não há milagres. Se for à Bordallo Pinheiro, o prato ao seu alcance é só mesmo o do pão.

Preço: 18€

Comprar

14. Caixa para earbuds

Caixa para earbuds
Caixa para earbuds
DR

Nem só de capas de telemóvel é feito o catálogo da Cool And. Com os mesmos padrões, a marca também faz estojos para os earbuds.

Preço: 17€

Comprar
15. Cartão com um mês de Spotify premium

Cartão com um mês de Spotify premium
Cartão com um mês de Spotify premium
DR

Ter um mês de música sem anúncios é como ir de férias – o difícil é voltar.

Preço: 8€

Comprar

16. Bule Muji

Bule Muji
Bule Muji
DR

Um bule tradicional japonês para aquecer os ânimos.

Preço: 18,95€

Comprar
17. Escova facial Create

Escova facial Create
Escova facial Create
DR

Está a ver a escova dos dentes? Nada a ver.

Preço: 14,95€

Comprar

18. Figuras Lego Eve e Wall-E

Figuras Lego Eve e Wall-E
Figuras Lego Eve e Wall-E
DR

Depois de montados, ganha dois bibelôs muito modernos.

Preço: 14,99€

Comprar
19. Creme de mãos Benamôr

Creme de mãos Benamôr
Creme de mãos Benamôr
DR

O Natal é uma época de causas nobres, a começar pelo combate das mãos secas.

Preço: 19€

Comprar

20. Mel Malhadinha Nova

Mel Malhadinha Nova
Mel Malhadinha Nova
DR

Um pote de mel, para adoçar o ano quer aí vem – que bem precisa.

Preço: 12,50€

Comprar

Mais compras de Natal

Presentes de Natal até cinco euros

  • Compras
Presentes de Natal até cinco euros
Presentes de Natal até cinco euros
DR

Se não é dado a extravagâncias e se, para si, o Natal faz-se à base de singelas lembranças, não vá mais longe: juntámos 15 sugestões de presentes de Natal até 5€. E nem por isso são presentes desprovidos de qualquer valor ou utilidade.

Ler mais
