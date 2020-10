A primeira exposição da nova galeria do Campo Pequeno é para desconfinar

O Campo Pequeno acabou de ganhar um novo endereço para as artes e a nova exposição convida ao “Desconfinamento”, com obras de 14 artistas nacionais.

Chama-se Campo Pequeno Art Gallery, situa-se dentro do centro comercial e inaugurou na passada quarta-feira, com a exposição “Desconfinamento”, que promove jovens artistas nacionais. Fruto de uma parceria com a Everything is New, a mostra de arte junta peças de diferentes estilos e áreas artísticas, desde a pintura à escultura.

“É a primeira exposição desta nova galeria e o título refere-se ao desconfinar das obras de arte”, esclarece Maria José Cabral, responsável pela curadoria. “As obras não representam necessariamente o desconfinamento, mas a maioria das peças é bastante recente, foi criada neste contexto de pandemia, e poderá naturalmente fazê-lo ‒ as peças reflectem também as vivências dos artistas.”

Beatriz Uva, Carolina Vaz, Duarte Burnay, Engrácia Cardoso, Isabel Murteira, João Teixeira, Maria Castel-Branco, Maria José Cabral, Martinho Pita, Pedro Abrantes Nunes, Pedro Peixe, Pedro Versteeg, Simão Mota Carneiro e Sofia Alves são os artistas contemplados na exposição, que poderá visitar até 7 de Novembro, de segunda-feira a domingo, entre as 11.00 e as 20.00.

Fotografia: Gabriell Vieira Bichos, esculturas de Martinho Pita



Entre as peças expostas, que também poderá levar para casa, encontra pinturas, como “Quarentena” (24,5x30cm, 350€), um óleo sobre tela de Duarte Burnay, e “Social Distancing” (165x140cm, 1560€), de Pedro Peixe, que apresenta uma técnica mista sobre tela, com acrílico e spray; mas também “Bichos” (995€-1495€), esculturas de Martinho Pita, feitas manualmente a partir da reutilização de ramos da poda das azinheiras, e “Clorofila” (150€-500€), uma série de folhas de diferentes plantas feitas em grés, um material de cerâmica.

“Temos também desenho, colagem e bordado à mão, com técnica de punch needle”, revela Maria José. “Ainda não sabemos o que virá depois, mas a galeria veio para ficar”. Além da exposição, o espaço tem ainda uma loja de merchandising, com t-shirts, sacos de lona, canecas e até o livro Wall and Piece, do artista e activista Banksy.

Campo Pequeno Art Gallery. Centro Comercial do Campo Pequeno, Av. República (Campo Pequeno). Seg-Dom 11.00-20.00. Entrada livre.

