A primeira feira de padel do país acontece em Lisboa

A primeira feira de padel em Portugal, o Expo Padel World, chega a Lisboa já este fim-de-semana, nos dias 29 e 30 de Junho, entre as 10.00 e as 19.00. O palco será a Sala Tejo do MEO Arena e a programação inclui o Padel Summit, com mesas-redondas, debates e palestras.

No primeiro dia, 29 de Junho, destaca-se desde logo o Momento Benfica, das 11.00 às 11.20, durante o qual o Sport Lisboa e Benfica vai revelar as suas últimas iniciativas no mundo do padel. Já no dia seguinte, 30 de Junho, o ponto alto é a semifinal e final do torneio Lisboa Challenger. Os fãs de padel vão poder assistir a jogos de alto nível, com atletas a disputar intensamente o título e o prémio de 10 mil euros.

Além da programação, vai haver expositores – onde encontrará marcas e instituições como o Ginásio Clube Português, o Monsaraz Padel Club e a Federação Portuguesa de Padel – e uma zona de restauração.

Já no Padel Summit, os temas abordados vão desde métodos de treino até saúde desportiva e o panorama actual do padel em Portugal e no mundo. O programa completo está disponível online.

Os bilhetes, à venda online e na MEO Arena, custam entre 6€/dia e 10€/passe de dois dias.

MEO Arena. 29-30 Jun, Sáb-Dom 10.00-19.00. 6€-10€

