A primeira Super Lua do ano poderá ser vista esta noite

Se o céu não estiver nublado, valerá a pena olhar para o céu com redobrada atenção. A Lua estará cheia e mais próxima da Terra do que o habitual.

Está com vontade de desconfinar o olhar? Esta noite, aproveite para pôr a cabeça fora de casa ou até fazer um passeio nocturno, sozinho ou em família. Pouco depois das 21.00, poderá contemplar a primeira Super Lua de 2021, que se encontra na constelação de Balança. Logo acima poderá ver também o triângulo da Primavera, formado pelas estrelas Arcturo, Espiga e Régulo.

A Lua atingiu a fase de lua cheia na madrugada desta terça-feira, 27 de Abril, mas só se tornou uma Super Lua quando alcançou, por volta das 16.22, uma distância inferior a 110% do perigeu, o ponto da órbita em que o satélite natural se encontra mais próximo da Terra. Infelizmente, ainda não é possível observar o fenómeno, mas não se preocupe: poderá fazê-lo por volta das 21.06.

“Nessa altura, a Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência da super-Lua, mas também porque está próxima do horizonte e vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de óptica”, lê-se no site do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), que revela ainda que, no dia seguinte (quarta-feira, 28 de Abril), a Lua nascerá às 22.25 e continuará a parecer maior do que o habitual.

Se não quiser ou poder sair de casa para um passeio pelas redondezas, longe de prédios altos e poluição luminosa, não desanime. O Centro Ciência Viva de Constância fará uma transmissão em directo, a partir das 21.00, na sua página de Facebook, e registará a imagem para, nos meses seguintes, “compararmos com outras Luas Cheias e confirmarmos que, na realidade, o seu diâmetro parece maior quando está mais perto de nós”.

Para o caso de perder este espectáculo celestial, aponte já na agenda: a próxima (e última) Super Lua do ano está prevista para 26 de Maio, a partir das 21.14. Segundo o OAL, o fenómeno vai incluir também um Eclipse total da Super Lua, que não será visível por ocorrer por volta do meio dia. Ainda assim, espera-se uma noite a não perder: “A lua nesse dia estará mais exuberante por atingir a distância mínima da Terra e a fase de Lua Cheia ocorrer poucas horas depois.”

