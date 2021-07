A Prozis chegou ao Uber Eats para acabar com a espera nas encomendas

Até pode não saber bem do que se trata, mas com toda a certeza já ouviu falar da Prozis, a empresa portuguesa de nutrição desportiva. Não há influencer ou cara conhecida que não elogie as panquecas, os batidos, os snacks, a roupa desportiva, a tecnologia e, mais recentemente, as refeições pré-preparadas, que já pode pedir através do Uber Eats.

Se até agora só podia encomendar estas refeições no site da Prozis, tendo de esperar uns dias para receber a comida em casa, desde esta segunda-feira o processo ficou mais rápido. No Uber Eats, há refeições das gamas World (comida do mundo), Diet (com menos calorias), Vegan/Plant Based e Keto (para quem quer reduzir o consumo de hidratos de carbono e melhorar as fontes de gordura e proteína).

Mas também de sobremesas se faz a oferta da Prozis na plataforma de entregas, disponibilizando para encomenda diversos gelados, dos proteicos aos artesanais, passando pelos sorvetes de fruta ou os “guilt-free”, que pedem para ser devorados sem culpa – são 100% fruta, sem adição de açúcares. E não faltam os snacks como nachos e amendoins, ou os famosos waffles.

“É com muito orgulho que recebemos a Prozis na nossa aplicação, uma marca muito próxima dos portugueses e que está alinhada com o Uber Eats nas vertentes de inovação, qualidade e rapidez”, escreve em comunicado o director-geral do Uber Eats em Portugal, Diogo Aires Conceição, prometendo mais novidades para breve. “Até ao final do ano, seguindo a nossa estratégia de diversificação de produtos e serviços que oferecemos na nossa plataforma, continuaremos a trazer novas soluções para os nossos utilizadores.”

Para marcar o lançamento, e encorajá-lo a experimentar, a Prozis está com a taxa de entrega gratuita até 1 de Agosto. Mas há mais: para pedidos superiores a 15€, é oferecida gift box com um gelado artesanal, um brownie e umas batatas fritas proteicas – basta inserir o código PROZIS no separador das promoções.

