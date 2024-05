A Quinta do Arneiro faz 15 anos e convida-o a sujar as mãos na terra

A 2 de Junho, a Quinta do Arneiro abre ao público para um dia de workshops, visitas guiadas, música, jogos e, claro, comes e bebes.

A Quinta do Arneiro faz 15 anos e a data é assinalada com o já habitual dia aberto. A 2 de Junho, este paraíso da agricultura biológica convida amigos e curiosos a passar um dia no campo, entre a Malveira e Torres Vedras, a 40 quilómetros de Lisboa.

O convite envolve um rol de actividades pensadas para toda a família, a começar pelo calendário de workshops rápidos, debruçados sobre temas como a conservação de vegetais, a utilização de legumes na cozinha (sem desperdício) ou o pão de fermentação natural. Não podiam faltar os comes e bebes, receitas confeccionadas com ingredientes biológicos acabados de colher.

São ainda esperadas visitas guiadas pela quinta e passeios de tractor, bem como jogos tradicionais. A música ao vivo promete animar o recinto. O programa de conversas vai abordar temas como a vida sustentável, práticas agrícolas biológicas e a importância da agricultura apoiada pela comunidade.

O dia fica completo com um mercado de produtos frescos, oportunidade de levar para casa alguns dos géneros alimentares cultivados nesta quinta de produção biológica, mas também iguarias já confeccionadas e pão artesanal.

Os bilhetes custam 7€, com entrada gratuita para crianças até aos 7 anos, e estão à venda online. Os clientes com subscrição activa do cabaz da Quinta do Arneiro terão direito a um vale de 5€ entregue à entrada.

Quinta do Arneiro (Azueira). Dom 2 Jun 10.30-18.30. 7€

