Este programa no Jardim do Palácio Pimenta é para famílias (e é grátis)

A 9.ª edição da Semana do Passaporte Escolar, uma iniciativa da autarquia de Lisboa, arranca já no domingo, 12 de Maio, e prolonga-se até dia 14, no Jardim do Palácio Pimenta. A programação, totalmente gratuita, inclui actividades para famílias durante todo o dia, oferecidas pelas cerca de 24 entidades públicas e privadas que participam.

O domingo é para as famílias, com propostas entre as 10.00 e as 17.00. Já a segunda e terça-feiras, das 10.00 às 16.00, é apenas para escolas e jardins-de-infância, que devem fazer a sua inscrição junto da equipa do passaporte escolar.

Ao longo do dia 12, as crianças e as suas famílias vão poder, por exemplo, participar em jogos e oficinas promovidas por museus, aprender sobre segurança rodoviária, descobrir sobre a cidade de Lisboa, fazer experiências científicas, andar num segway, assistir a peças de teatro ou ouvir histórias. A entrada para a exposição do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta também será gratuita. É só aparecer.

Jardim do Palácio Pimenta. 12 Mai, Dom 10.00-17.00. Entrada livre

