The Train... Is Gone

Durante duas semanas, mais de 20 companhias artísticas de Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica e Canadá vão andar em digressão pelos teatros e outros palcos (interiores e na rua) de Almada, Barreiro, Loures, Montemor-o-Novo, Palmela, Seixal e Sesimbra, durante a 29.ª edição do Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público. Com Almada, sede do Teatro Extremo, no centro da acção, o evento acolhe, de 17 de Maio a 2 de Junho, espectáculos das áreas do teatro, música, circo, marionetas ou clown, mas também jogos e outras actividades lúdicas, pensados para diferentes faixas etárias, da primeira infância à juventude (sendo claro que, nestes ambientes, muitas vezes os mais interessados são os adultos).

Sobre a importância de fazer perguntas, e de rir

Logo no dia 17, às 22.00, o Largo Gabriel Pedro, em Almada, recebe o Circ Panic de Joerdi Panareda e Alexa Lecomte e, com eles, as acrobacias em múltiplas técnicas ou a habilidade de não cair desde um poste chinês. "Brincando com pesos e contrapesos", em Mira't, um homem "embarca numa viagem em busca dos limites do equilíbrio".

DR Mira't

Já em "Chovem Perguntas", do Teatro Extremo, a filosofia sobe ao palco para fazer pensar sobre a importância de perguntar o que é preciso. Nesta peça marcada para dia 18, no Teatro-Estúdio António Assunção, em Almada, percebe-se que "às vezes temos vergonha, outras vezes estamos cansadas e às vezes achamos que já sabemos a resposta", mas também que nem todas as perguntas têm resposta e que a maior importância pode estar na questão em si do que numa resposta.

DR Chovem Perguntas

No mesmo dia, o Museu de Almada recebe as marionetas loucas do argentino Luis “Loco” Brusca, para contar a história de Jack, um vagabundo que chega à estação de onde acaba de sair o comboio que o levaria ao seu amor, mas que ele perdeu. Nessa acção de ficar, o vagabundo decide entreter quem ficou com ele também, com a ajuda de fantoches, percussão com colheres e outras habilidades. Esta é a história de "The Train... Is Gone".

No dia 19, no António Assunção, haverá também lugar para o teatro manual, com a peça "Hu.mani.tà". "Totalmente único no seu género, o Teatro Manual é a fusão de marionetas, teatro narrativo e dança gestual criada com a simplicidade das mãos nuas."

Da habitação às relações humanas

Olhando mais para a frente no calendário, o circo contemporâneo chega a 19 de Maio ao Largo Gabriel Pedro, em Almada (repetindo-se a 31 no Parque Adão Barata, em Loures) com "Calor", uma criação que leva as crianças a pensar em assuntos muito sérios, neste caso, o problema da habitação. A peça toma como personagens "viajantes involuntários que se vêem forçados a deixar as suas casas, obrigados a sair à pressa e sem aviso", que "atravessam o mundo em busca de um lugar, apalpando à cega sociedades e culturas, cidades e aldeias desconhecidas".

Destaque, ainda, para "Cubo", espectáculo da companhia espanhola Elefante Elegante, que traz um misterioso cubo de madeira ao Castelo de Pires de Côxe, em Santa Iria da Azóia, para pôr dois personagens muito diferentes a viver em harmonia. "Eles brincam, divertem-se e riem, mas um dia ela decide ir mais longe, quer viajar em busca de novas questões e descobrir o mundo inteiro." Conseguirão chegar a acordo entre as paredes deste cubo?

DR Cubo

Além dos espectáculos, haverá lugar para bibliotecas itinerantes, oficinas e jogos ao ar livre. O maior momento de festa? "A última semana desta mostra para a infância, juventude e público familiar será dedicada à celebração do Dia Mundial da Criança, com destaque para a grande festa da criança que tem lugar no dia 1 de Junho, no Parque da Paz", em Almada, comunica a autarquia.

Vários locais. 17 Mai-2 Jun, vários horários. Vários preços

+ Klarna Festival dá música à chamada rua cor-de-rosa entre 9 e 11 de Maio