A Quinta do Saloio é a nova inquilina da Marina de Cascais – e leva Vítor Sobral consigo

A conceituada mercearia do Estoril tem um novo espaço na Marina de Cascais que irá incluir um restaurante assinado por Vítor Sobral: o Balcão da Esquina, com esplanada com vista para o mar.

Paragem obrigatória na Linha há mais de cinco décadas, a Quinta do Saloio, no Estoril, a poucos metros da também emblemática pastelaria Garrett, é o paraíso de qualquer foodie. Agora, 54 anos depois de abrir as portas, a mercearia fina, com uma charcutaria, uma garrafeira e uma queijaria de ir às lágrimas, abriu um novo espaço na Marina de Cascais, com 600 metros quadrados de produtos de excelência.

Além de ser possível fazer compras tradicionais na loja, a nova Quinta do Saloio tem serviço de entrega em casa, order&collect (para quem prefere encomendar e recolher, sem perder tempo à procura pelos largos corredores), compras personalizadas e a possibilidade de pedir um chef em casa. Mas a grande novidade é o espaço de restauração de Vítor Sobral a abrir em breve: o Balcão da Esquina, com uma esplanada com vista para o mar e pratos cuja matéria-prima vem directamente da mercearia gourmet. O restaurante promete ter programação, como showcookings, wine pairings ou concertos.

Mauro e Melissa Passini são o casal por trás deste projeto que, três anos e uma pandemia depois da terem a ideia, finalmente realizam um sonho: dar às compras e a uma ida a um restaurante uma vertente experimental. “O cliente poderá ir à loja comprar os seus produtos preferidos mas, também, sentar-se para degustar uma refeição ou beber um vinho, tanto no interior como na zona de esplanada com vista para o mar, enquanto aguarda que as suas compras fiquem prontas”, diz Mauro em comunicado de imprensa.

Marina de Cascais, Avenida Rei Humberto II Itália - Casa de São Bernardo, Loja 1, Cascais. Todos os dias 10.00-20.00.

