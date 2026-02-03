As melhores mercearias em Lisboa, para comprar legumes ou doces artesanais

Foi em Benfica que Ricardo Carvalho abriu a Boutique da Serra, uma embaixada da Beira Alta, que quer dar a conhecer o que de melhor se faz e come por lá. O espaço lembra uma mercearia antiga e vende pão fresco, queijos e enchidos (chouriço, farinheira e presunto), doces, patés, infusões, chocolates e azeite. Entre as marcas vendidas, destaque para a Quinta de Jugais, Maria Confeitaria, Cacao di Vine e Pata Negra. Vinhos, licores da Beira Baixa, ginja da Serra da Estrela e cerveja artesanal da Praxis preenchem as restantes prateleiras. Se não conseguir passar lá, também dá para fazer encomendas através do site.
O verbo “aviar” é perfeito para ser empregue em contexto merceeiro. É uma pena que se tenha perdido o hábito de dizer “vou ali aviar-me à mercearia da esquina”. Por isso, aqui estamos para trazer de volta essa máxima, ainda que nestas mercearias consiga encontrar mais do que laranjas ou brócolos. Nestas lojas existe o melhor dos dois mundos, o tradicional a casar bem com o moderno – os enchidos transmontanos a darem a mão aos queijos franceses, a bola de Mafra e o pão de fermentação natural, os doces conventuais e os de frasco. Eis oito das melhores mercearias em Lisboa.
Recomendado: As melhores lojas para comprar a granel em Lisboa