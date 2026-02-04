Grão a grão é realmente possível fazer a diferença no que toca à sustentabilidade. Para isso, basta tornarmo-nos adeptos de compras a granel. Feijão, quinoa, arroz, nozes, tremoços e até detergentes de limpeza – os dispensadores destes sítios estão carregados e prontos a abastecer a despensa lá de casa. Se estiver curioso para saber onde há destas lojas, o levantamento por todo o país está em agranel.pt, criado por Ana Martins e pelo projecto Lixo Zero Portugal. Em Lisboa, sugerimos-lhe algumas lojas onde pode comprar a granel e, assim, ser mais amigos do ambiente.

