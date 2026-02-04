Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Maria Granel
©Maria Granel | Maria Granel
©Maria Granel

As melhores lojas para comprar a granel em Lisboa

Encha a despensa com produtos biológicos destas mercearias com venda a granel. Só não se esqueça de levar embalagens.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
Publicidade

Grão a grão é realmente possível fazer a diferença no que toca à sustentabilidade. Para isso, basta tornarmo-nos adeptos de compras a granel. Feijão, quinoa, arroz, nozes, tremoços e até detergentes de limpeza – os dispensadores destes sítios estão carregados e prontos a abastecer a despensa lá de casa. Se estiver curioso para saber onde há destas lojas, o levantamento por todo o país está em agranel.pt, criado por Ana Martins e pelo projecto Lixo Zero Portugal. Em Lisboa, sugerimos-lhe algumas lojas onde pode comprar a granel e, assim, ser mais amigos do ambiente. 

Recomendado: Os melhores restaurantes saudáveis em Lisboa

Onde comprar a granel em Lisboa

Celeiro

  • Campo de Ourique
Celeiro
Celeiro
©Manuel Manso

O Celeiro é o clássico das lojas biológicas e assume-se como a grande superfície que levou o biológico a toda a cidade. Entre lojas de centro comercial e lojas de rua, contam-se mais de 20 espaços. Além de produtos alimentares, entre os quais encontra vários que pode comprar a granel, a loja também vende suplementos alimentares e produtos de cosmética.  

Ler mais

Food Mercearia Bio

  • Mercearias finas
  • Chiado/Cais do Sodré
Food Mercearia Bio
Food Mercearia Bio
Duarte Drago

É metade cafetaria, metade mercearia, mas tudo biológico. O maior fornecedor de produtos frescos é a Horta do Adão. Nas prateleiras há granolas (produzidas pela loja), produtos da Iswari ou da Origens bio; barrinhas energéticas da Roobar ou da Raw Bite e uma garrafeira completamente biológica e portuguesa.

Ler mais
Publicidade

Maria Granel

  • Compras
  • Alvalade
Maria Granel
Maria Granel
©DR

Eunice Maia e Eduardo trataram de pôr tudo a ser vendido a peso, à antiga, em 2015, numa altura em que ainda ninguém falava em retomar este hábito antigo. Têm dois espaços, um em Alvalade, outro em Campo de Ourique, onde vendem de tudo: azeitonas, tremoços, feijão, grão, frutos secos, chás, infusões, mel, cereais de pequeno-almoço, arroz, gomas, especiarias, preparados de arroz, cogumelos, bem como produtos de higiene pessoal e detergentes naturais, também a granel. Pode levar o recipiente de casa ou usar os sacos de pano à venda na loja.

Ler mais

Mercados Agrobio

Mercados Agrobio
Mercados Agrobio
©Ana Luzia

Os mercados Agrobio são supervisionados pela Associação Portuguesa de Agricultura Biológica e reúnem semanalmente produtores de legumes, fruta, ovos, mel, vinho, azeite, queijos e outros produtos de origem biológica certificada. O objectivo é facilitar o acesso aos produtos de agricultura biológica e a preços acessíveis e incentivar a produção e o consumo de produtos frescos e da época. Acontecem aos sábados de manhã, no Campo Pequeno, Parque das Nações, São Vicente, Almada, Algés, Loures, Amadora e Cascais.

Publicidade

Miosótis

  • Compras
  • Supermercados
  • São Sebastião
Miosótis
Miosótis
©Manuel Manso

Ainda a moda do biológico não era moda e já Ângelo Rocha vendia fruta sem químicos, carne sem hormonas e outros produtos amigos da saúde e do planeta no Miosótis – o primeiro supermercado 100% biológico de Lisboa. Tem uma das melhores variedades de legumes, carne e peixe biológico. Em Lisboa, encontra lojas no Campo Pequeno, Marquês de Pombal, em Benfica, e ainda em Cascais. Os espaços têm uma parte de cafetaria, aberta de segunda a sábado, que inclui um serviço de takeaway.

Ler mais

Bago Mercearia Biológica

  • Compras
  • Belém
Bago Mercearia Biológica
Bago Mercearia Biológica
© Bago Mercearia Biológica

A Bago estava prestes a fechar portas, quando quatro irmãs decidiram pegar no projecto. Tornaram-se a nova cara da mercearia biológica, propondo-se a mudar a sua vida, de quem as rodeia e dos clientes para uma vida mais sustentável e amiga do ambiente. Na loja, pode encontrar produtos ecológicos, biológicos, veganos, sem glúten e sem açúcar. Em prol do desperdício zero, não há plástico nem produtos de uso único, por isso é recomendado levar os próprios recipientes e sacos de pano. Também tem loja online.

Ler mais
Publicidade

Rizoma

  • Compras
  • Mercearias
  • Lisboa
Rizoma
Rizoma
Fotografia: Gabriell Vieira

A Rizoma é uma cooperativa que germina em várias frentes e que começou com uma mercearia comunitária. A mercearia comunitária corresponde à “secção Consumo” da Rizoma, que também inclui secções de cultura, habitação, comercialização, agricultura e serviços. É exclusiva para membros, sendo que tem que escolher que secção pretende integrar. Na parte de mercearia, encontra muitas variedades de produtos a um preço justo, muitos regionais e sazonais, de produtores ecologicamente responsáveis.  

Ler mais

Casa a Granel

  • Compras
  • Mercearia de bairro
  • Grande Lisboa
Casa a Granel
Casa a Granel
©DR

Desde 2015 que nesta loja em frente à Igreja do Santo Condestável – a Casa a Granel – tudo se vende a granel, claro está. Farinhas, cereais, frutos secos, chás, especiarias, frutos desidratados. Há também fermentados artesanais e, além de comida, há detergentes ecológicos e biodegradáveis.  

Ler mais

Mais sítios onde ir em Lisboa

Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.