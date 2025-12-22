Cortar ou pintar? Decida-se e tome nota dos melhores cabeleireiros em Lisboa

Depois de dois espaços em Lisboa, o Art.Z chegou ao Estoril de braço dado com o estúdio de pilates The Reformer Lab. Renata, Michele e Niva Schiavo (irmãs e mãe) nunca quiseram ter só um cabeleireiro tradicional. “Éramos todas consumidoras ávidas da área da beleza e queríamos uma experiência completa, onde o serviço é essencial. Aqui, não podia ser só cabelo: tinha de ter café, pão de queijo e bolo, como se fosse na casa da vovó. Até podia ter champanhe”, descreve Renata. No Estoril, prometem levar a experiência ainda mais longe. “O wellness teve um impacto brutal nos últimos tempos. Percebemos que temos de olhar para a mulher holisticamente, como um todo”, continua a porta-voz, que se inspirou na Soho House de Nova Iorque para abrir um género de clube de membros na Linha. Entre os serviços disponíveis estão o spa capilar, a maquilhagem, as consultas de nutrição, a ginástica facial e, sim, aulas de pilates no vizinho The Reformer Lab. Em breve, abre a cafetaria.
Preparado para se livrar de vários centímetros de cabelo? É hoje que faz aquela madeixa azul ou aquele pente zero? Mesmo que tenha respondido não às questões anteriores, recomendamos alguns dos melhores cabeleireiros em Lisboa para que se possa entregar aos cuidados de quem percebe do assunto. Sabemos que o roteiro de beleza é bem mais vasto – inclui barbearias cheias de pinta, os sítios da moda para fazer as unhas ou até os tatuadores que estão a dar cartas em Lisboa – mas encontrar um bom cabeleireiro continua a ser uma aventura. Fizemos uma lista com quase 20 sugestões – há nomes de referência na cidade (dos mestres do corte aos ases da cor), espaços dignos de Instagram, catálogos com produtos naturais e orgânicos e conceitos originais.
Recomendado: Mude de visual nestes novos cabeleireiros em Lisboa