Cortar ou pintar? Decida-se e tome nota dos melhores cabeleireiros em Lisboa

Depois de dois espaços em Lisboa, o Art.Z chegou ao Estoril de braço dado com o estúdio de pilates The Reformer Lab. Renata, Michele e Niva Schiavo (irmãs e mãe) nunca quiseram ter só um cabeleireiro tradicional. “Éramos todas consumidoras ávidas da área da beleza e queríamos uma experiência completa, onde o serviço é essencial. Aqui, não podia ser só cabelo: tinha de ter café, pão de queijo e bolo, como se fosse na casa da vovó. Até podia ter champanhe”, descreve Renata. No Estoril, prometem levar a experiência ainda mais longe. “O wellness teve um impacto brutal nos últimos tempos. Percebemos que temos de olhar para a mulher holisticamente, como um todo”, continua a porta-voz, que se inspirou na Soho House de Nova Iorque para abrir um género de clube de membros na Linha. Entre os serviços disponíveis estão o spa capilar, a maquilhagem, as consultas de nutrição, a ginástica facial e, sim, aulas de pilates no vizinho The Reformer Lab. Em breve, abre a cafetaria.