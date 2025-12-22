Subscrever
Griffehairstyle
© Francisco Nogueira
© Francisco Nogueira

Cortar ou pintar? Decida-se e tome nota dos melhores cabeleireiros em Lisboa

Antes de tomar uma decisão radical, espreite esta lista. São quase 20 e representam a nata dos cabeleireiros lisboetas.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Preparado para se livrar de vários centímetros de cabelo? É hoje que faz aquela madeixa azul ou aquele pente zero? Mesmo que tenha respondido não às questões anteriores, recomendamos alguns dos melhores cabeleireiros em Lisboa para que se possa entregar aos cuidados de quem percebe do assunto. Sabemos que o roteiro de beleza é bem mais vasto – inclui barbearias cheias de pinta, os sítios da moda para fazer as unhas ou até os tatuadores que estão a dar cartas em Lisboa – mas encontrar um bom cabeleireiro continua a ser uma aventura. Fizemos uma lista com quase 20 sugestões – há nomes de referência na cidade (dos mestres do corte aos ases da cor), espaços dignos de Instagram, catálogos com produtos naturais e orgânicos e conceitos originais.

Recomendado: Mude de visual nestes novos cabeleireiros em Lisboa

Os melhores cabeleireiros em Lisboa

Art.Z Wellness Club

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Estoril
Art.Z Wellness Club
Art.Z Wellness Club
Rita Gazzo

Depois de dois espaços em Lisboa, o Art.Z chegou ao Estoril de braço dado com o estúdio de pilates The Reformer Lab. Renata, Michele e Niva Schiavo (irmãs e mãe) nunca quiseram ter só um cabeleireiro tradicional. “Éramos todas consumidoras ávidas da área da beleza e queríamos uma experiência completa, onde o serviço é essencial. Aqui, não podia ser só cabelo: tinha de ter café, pão de queijo e bolo, como se fosse na casa da vovó. Até podia ter champanhe”, descreve Renata. No Estoril, prometem levar a experiência ainda mais longe. “O wellness teve um impacto brutal nos últimos tempos. Percebemos que temos de olhar para a mulher holisticamente, como um todo”, continua a porta-voz, que se inspirou na Soho House de Nova Iorque para abrir um género de clube de membros na Linha. Entre os serviços disponíveis estão o spa capilar, a maquilhagem, as consultas de nutrição, a ginástica facial e, sim, aulas de pilates no vizinho The Reformer Lab. Em breve, abre a cafetaria.

Ler mais

Chiado Studio

  • Saúde e beleza
  • Chiado
Chiado Studio
Chiado Studio
© Francisco Romão Pereira

O Chiado Studio abriu em 2016, na Rua Ivens, pelas mãos de Cláudio Pacheco. O estúdio focado em serviços de cabelo nunca quis ser um mero salão de cabeleireiro, procurando trazer novos tratamentos e proporcionar uma experiência personalizada aos clientes. No Verão de 2024, encontrou uma nova morada, também no Chiado, onde nasceu um espaço, que além de ter uma zona de jardim onde os clientes podem esperar entre tratamentos, tem lugar para um head spa, uma das novidades deste Chiado Studio 2.0. Cláudio quis ser pioneiro ao implementar a tendência em Portugal – cadeiras de lavagem que se reclinam e ficam totalmente horizontais, tal e qual uma cama, de forma a tornar a experiência mais confortável.

Ler mais
Cut&Shout

  • Saúde e beleza
  • Castelo de São Jorge
Cut&Shout
Cut&Shout
DR

O nome vem de uma canção dos The Beatles, “Twist and Shout”, mas não é bem a música que interessa a Yana Osaulenko. São antes os cabelos. Ao lado de Ilya Shemyakin, cabeleireiro há 15 anos, a gerente do Cut&Shout mudou-se para Portugal no momento em que a guerra irrompia na Ucrânia e abriu o seu próprio salão. Da equipa fazem parte sete cabeleireiros, aos quais se juntam mais dois freelancers que ocupam o espaço quando precisam. Lá dentro, os arcos em pedra contrastam com a decoração em tons neutros, pensada de forma a que, na hora de sentar na cadeira, o cliente seja o elemento em destaque.

Ler mais

Facto Hair

  • Compras
  • Bairro Alto
Facto Hair
Facto Hair
©DR

A história do Facto confunde-se com a de Antony Millard, o seu director criativo e actual proprietário. O conceito deste cabeleireiro estreou-se em Lisboa no espaço de um antigo talho, na Rua da Rosa (corria o ano de 1999), saltando depois para a Rua do Norte. Chegou a fazer escala em Santa Apolónia, salão que já não existe, para se tornar hoje numa verdadeira instituição do Bairro Alto. Entretanto, há um novo salão a pentear uma outra zona da cidade – o Facto também está no Saldanha, no número 16D da Avenida 5 de Outubro.

Ler mais
Ferragial

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Cais do Sodré
Ferragial
Ferragial
Mariana Valle Lima

Ao fim de quase 20 anos a manusear tesouras e secadores, Hugo Offerman aventurou-se num espaço próprio. Foi no Verão de 2021 que este profissional experiente abriu portas ao Ferragial, um sério candidato a salão mais bonito de Lisboa. O interior, em forma de túnel, assume paredes e tecto em estado bruto, mas não sem adocicar devidamente o ambiente com mobiliário cor-de-rosa, a cor favorita de Hugo, apontamentos verde menta e uma legião de plantas colocadas no centro do salão. Sem que o género seja um critério, a tabela de preços trata homens e mulheres por igual.

Ler mais

Griffehairstyle

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Bairro Alto
Griffehairstyle
Griffehairstyle
© Francisco Nogueira

Ao fim de muitos anos na Rua das Flores, a Griffehairstyle disse adeus à velha morada para ganhar nova casa na Rua da Atalaia, onde Helena Vaz Pereira continua a liderar a equipa como ninguém. Este é um novo capítulo na história deste salão, que abriu a sua primeira vez em 1993 no Saldanha – mas é um capítulo que perpetua a fama (e o proveito) que a Griffehairstyle continua a ter sempre de tesouras e secadores em punho. De actrizes a modelos, de bloggers a músicos, o toque da Griffe alastra-se por todo o lado, e se adora namorar o corte de cabelo alheio, vai certamente tirar daqui muitas ideias. 

Ler mais
João Gaspar

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Avenida da Liberdade
João Gaspar
João Gaspar
Francisco Romão Pereira

Não há montra para a rua nem nada que anuncie o que está para lá do número 31 da Rua Rodrigues Sampaio, a dois passos da Avenida da Liberdade. Mas quem lá vai sabe ao que vai e a discrição é propositada. É João Gaspar o hair stylist que agora ocupa o antigo espaço do cabeleireiro Miguel Viana em Lisboa. Além da recepção, desvendam-se três salas: uma para o corte e styling, outra dedicada à coloração e ainda uma sala de tratamento – divisões para percorrer sozinho, já que aqui só há espaço para um cliente de cada vez.

Ler mais

Kooa Hair

  • Compras
  • Chiado/Cais do Sodré
Kooa Hair
Kooa Hair
Francisco Romão Pereira

Ricardo e Peter dão a cara pelo Kooa Hair, que abriu de fininho pouco antes da quarentena, e regressou em força para mudar o visual de muito boa gente. O salão fica em São Bento e, apesar de não ser muito grande, o minimalismo do espaço faz parecer tudo mais amplo e luminoso. No Kooa, orgulham-se de apostar cada vez mais num estilo de vida sustentável usando maioritariamente marcas naturais como a Organic Way (OWAY), aprovada pela PETA. Mas se há coisa em que estes dois são especialistas  além do corte e styling, claro – é na coloração, e não dizem que não a um bom desafio. Um arco-íris na cabeça? É para já. Cabelo azul céu? Sim, senhora. É só ter vontade de mudar, a dupla trata do resto. 

Ler mais
Labo

  • Saúde e beleza
  • Estrela/Lapa/Santos
Labo
Labo
Rita Chantre

Arnaud Juanola nasceu em França, mas saiu de casa cedo. Aos 19 anos, mudou-se para a Califórnia. Dois anos depois, regressou a França e decidiu enveredar pelo mundo dos cabelos, mas sempre com a vontade de voltar a viver fora. Fez um curso de cabeleireiro e abriu o Labo, na zona de Santos, em Julho de 2024. O espaço é pequeno e minimalista, apenas com duas cadeiras – uma para Arnaud, que se encarrega dos cortes e do styling, outra para Gary Kampf, amigo de longa data e especialista em colorações.

Ler mais

Le Salon Hair Spa by David Noa

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Chiado
Le Salon Hair Spa by David Noa
Le Salon Hair Spa by David Noa
DR

De um momento para o outro somos só nós, o piano de Rodrigo Leão, a água a escorrer, os óculos gelados de pedra sobre os olhos fechados, o aroma a mentol do champô, a nuvem de vapor quente, a cadeira de massagens que se transforma em cama e as mãos mágicas que cirandam entre os cabelos, a cabeça e o pescoço. Inspirado nos salões parisienses, muitas vezes instalados em apartamentos acima do rés-do-chão, sem montras, o Le Salon promete tratar não só do cabelo, mas também da mente, com a ajuda de um hair spa – conceito ainda raro em Lisboa. Mas a experiência íntima e exclusiva (não atendem mais do que duas pessoas de cada vez) começa bem antes de nos entregarmos ao ritual indiano Shirodhara, que combina massagem, cascata de água e uma cúpula de vapor rotativo.

Ler mais
Lisbaeta

  • Compras
  • Chiado
  • preço 2 de 4
Lisbaeta
Lisbaeta
Fotografia: Arlindo Camacho

Este cabeleireiro do Chiado é uma espécie de manifesto anti-salão convencional. Pelo menos, foi sempre esse o tipo de espaço que Mathieu Dubet quis evitar. Depois de passar por alguns dos cabeleireiros mais concorridos de Lisboa, entre eles o Facto (ainda em Santa Apolónia) e o &SoWhat (no Chiado), decidiu lançar-se sozinho. Clientes não faltam e entram onde for preciso para entregarem as suas cabeleiras, umas mais fartas do que outras, nas mãos do jovem mestre coiffeur. Felizmente, entrar no Lisbaeta não é sacrifício nenhum, conheçam-se ou não as habilidades do dono da casa.

Ler mais

Lodge Hair Lab

  • Compras
  • Chiado
Lodge Hair Lab
Lodge Hair Lab
© Francisco Romão Pereira

A disposição do Lodge Hair Lab é a de um pequeno apartamento – um pequeno hall, três salas para tender clientes, um color bar e uma pequena sala de espera. Cortar, pentear e pintar – faz-se de tudo neste salão e com uma atenção especial aos detalhes, nomeadamente à decoração. Os achados vintage espreitam aqui e ali – uma velha cómoda de madeira convertida em color bar, um candeeiro em vidro sobre o balcão da recepção, também ele recuperado, e um carrinho de chá, apoio indispensável para acondicionar o material. O espaço é de David Simão, que nos últimos 18 anos, passou por alguns salões da Baixa, trabalhou em cinema e publicidade e entrou nos bastidores da ModaLisboa e do Portugal Fashion, colaborações esporádicas que mantém até hoje.

Ler mais
Metrostudio

  • Saúde e beleza
  • Santa Maria Maior
Metrostudio
Metrostudio
©DR

Imagine que chega à Baixa-Chiado via metro, escolhe efectuar a saída pela Rua do Crucifixo, e nisto apetece-lhe dar uma volta de 180 graus à sua vida – e já se sabe como nestas coisas há que começar pelo cabelo. Pois bem, não pense mais (aliás, não pensar muito nas coisas faz parte do projecto de mudança). Dê um pulo ao Metrostudio, um dos salões de cabeleireiro de referência na cidade.

Ler mais

Minds & More

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Minds & More
Minds & More
Ricardo Lopes

A sensação de conforto é imediata nesta antiga loja de chapéus convertida em muito mais do que um simples cabeleireiro. O Minds & More é um clube de membros, onde os profissionais usam o espaço como um cowork, podem trazer os seus próprios produtos e atendem os seus clientes, explica Kasia Kosiarska, a proprietária. As paredes revestidas a madeira e o acabamento do tecto fazem deste o sítio perfeito, não só para mudar de visual como também para ouvir música – além de hair stylist experiente, Kasia tem carreira feita como DJ. As marcações são feitas online, a recepção é calorosa e a sustentabilidade é um dos lemas inscrito na agenda. Marcas naturais como a Kevin Murphy são privilegiadas.

Ler mais
Rhamus Hair

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Bairro Alto
Rhamus Hair
Rhamus Hair
Francisco Romão Pereira

Aos 32 anos, este é o projecto de vida de João, depois de ter começado a trabalhar numa barbearia e de ter passado pelo Toni & Guy. A pandemia não o demoveu, pelo contrário. Alugou um espaço e abriu portas em Outubro de 2020. Entre vizinhos e turistas, garante que a agenda tem estado quase sempre cheia. Cortar, pintar, pentear, tingir madeixas ou afinar a cobiçada balayage – João vai tendo mãos para todo o serviço e usando uma única marca, a italiana Davines, cujos produtos são compostos maioritariamente por ingredientes naturais.

Ler mais

Sala Hair Studio

  • Saúde e beleza
  • Cabeleireiros
  • Avenidas Novas
Sala Hair Studio
Sala Hair Studio
Mariana Valle Lima

No Arco do Cego, entre a Praça de Londres e o Saldanha, são raros os negócios de rua, mas desde o início da pandemia que existe o Sala – um salão alojado no piso térreo de uma das moradias do bairro construído na década de 1930. O espaço desafia as expectativas do visual de um salão comum, com uma disposição de sala de estar, com mobiliário confortável, uma estante pejada de livros e quadros nas paredes. Com formação na reputada escola Vidal Sassoon, em Londres, e experiência em solo português, Maria Castello Branco desafiou Sara, ex-colega, para se juntar a ela enquanto dupla. No Sala, o corte varia entre os 20€-28€, no caso de cabelo curto, e 30€-38€ no caso de cabelo comprido (com lavagem, secagem, brushing e produtos).

Ler mais
Slash

  • Saúde e beleza
  • Lisboa
Slash
Slash
©DR

O projecto tem a assinatura de Olga Ferreira-Hilário, a art-director do Slash, que permite escolher com quem quer tratar do cabelo, seja com ela ou com um dos stylists de serviço (o preço varia, claro). O espaço tem-se tornado cada vez mais sustentável, tanto através das marcas que utiliza como dos procedimentos, eliminando quase na totalidade os produtos descartáveis. A grande especialidade, essa, continua a ser a cor, sobretudo os tons mais berrantes. Aqui, a técnica da coloração é dominada na perfeição.

Ler mais

WIP-Hairport

  • Saúde e beleza
  • Chiado/Cais do Sodré
WIP-Hairport
WIP-Hairport
©DR

O WIP é para almas determinadas, daquelas que abrem o Instagram da casa, abrem a boca de espanto com as fotografias em destaque e fazem-se ao caminho para reproduzir algo do género no seu próprio cabelo. Claro que ninguém leva a mal se aparecer para algo menos arrojado, mas vá por nós: dizer algo como é só para aparar as pontas é quase sacrilégio. Se é fã dos cortes assimétricos e das tons menos ortodoxos, vai encontrar aqui uma alma gémea de escova na mão.

Ler mais

Digas-nos o que quer comprar, dizemos-lhe onde encontrar

As melhores lojas para comprar jóias em Lisboa

  • Compras
  • Joalharia
As melhores lojas para comprar jóias em Lisboa
As melhores lojas para comprar jóias em Lisboa
Francisco Nogueira

Com tantas marcas de jóias portuguesas, não há desculpas para não brilhar – no dia-a-dia ou numa ocasião especial. Nesta lista, juntámos as melhores lojas para comprar jóias em Lisboa. E não é preciso endividar-se para levar uma peça destas para casa: há espaço para jóias acessíveis, sem descurar do design, mais orgânico ou mais geométrico, e para investimentos de uma vida.

Ler mais
