Para quando a próxima manicure? Sete sítios para fazer as unhas em Lisboa

O foco são as manicures especializadas, com técnicas russas, sem esquecer os cabelos, do corte à coloração. Os pedidos de manicure não paravam de cair no telefone e na caixa de mensagens do Moscow Beauty Bar de Santos, motivo suficiente para Vladimir Pasekunov tomar a decisão de abrir um segundo espaço. Neste novo espaço, manteve-se o ar industrial com paredes em betão e chão em linóleo cinzento, tudo iluminado com leds brancos, e em vez do cor-de-rosa predominante do Moscow de Santos, aqui as cortinas viraram-se para o veludo amarelo torrado, para dar um ar mais sério. No que toca aos cabelos, aqui são especialistas em loiros e na coloração gradual que transforma cabelos escuros em cabelos dourados.