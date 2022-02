A rede de bicicletas GIRA continua a crescer, agora no Lumiar e Olivais

No final de Janeiro, Lisboa ganhou oito novas estações GIRA e esta quinta-feira chegam mais três às freguesias do Lumiar e Olivais.

Inauguram esta quinta-feira, 10 de Fevereiro, três novas estações do sistema GIRA, uma no Lumiar e duas nos Olivais, acrescentando 91 novas docas à rede de bicicletas partilhadas. No Lumiar, a estação ficará instalada no cruzamento da Rua Luís de Freitas Branco com a Alameda das Linhas de Torres, enquanto que nos Olivais poderá encontrar as novas estações junto ao Spacio Shopping e na intersecção da Avenida Cidade de Luanda com a Rua Cidade de Bissau.

Estas estações chegam à cidade pouco tempo depois de terem sido instaladas oito estações GIRA em Lisboa, cinco em Arroios e três em Santa Maria Maior, no final do mês de Janeiro. Com as novas estações do Lumiar e Olivais, a rede GIRA passa a ter um total de 113 estações, correspondendo a um total de 2200 docas em toda a cidade. Actualmente, a GIRA tem mais de mil bicicletas disponíveis.

