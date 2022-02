Há novas estações GIRA em Santa Maria Maior e Arroios

A rede municipal de bicicletas partilhadas continua em expansão. Começaram a funcionar esta segunda-feira oito novas estações da rede GIRA, distribuídas pelas freguesias de Arroios e Santa Maria Maior. Rossio e Jardim Constantino são duas das zonas eleitas.

Com estas novas estações, Lisboa passa a ter um total de 110 estações GIRA e 2100 docas para bicicletas em toda a cidade, mais do dobro dos veículos disponíveis, já que actualmente são “mais de 1000” as bicicletas que integram a rede municipal, avança a EMEL em comunicado. As novas estações, cinco em Arroios e três em Santa Maria Maior, correspondem a um acréscimo de 129 docas da GIRA.

Os locais onde pode encontrar as novas estações de bicicletas são: Praça do Rossio, Rua dos Fanqueiros/Rua da Assunção, Rua do Comércio, Rua António Pedro/Rua Pascoal de Melo, Jardim Constantino, Rua Frei Francisco Foreiro/Rua de Arroios, Avenida Almirante Reis/Travessa do Maldonado e Rua Marques da Silva/Rua António Pedro.

Mas há mais a caminho. Na segunda semana de Fevereiro o número irá crescer com a abertura de mais duas estações nos Olivais, num total de 58 docas, e uma no Lumiar, com 33 docas.

