A “Revolução” chegou ao Museu do Aljube em forma de ilustração

A primeira edição do concurso de ilustração do museu foi lançada em 2022. Agora, inaugura-se uma exposição que é uma “Revolução”.

Logo da exposição "Revolução", no Museu do Aljube

O Museu do Aljube – Resistência e Liberdade lançou há um ano o seu primeiro concurso de ilustração. Inspirados pela temática da “Revolução”, mais de 100 artistas enviaram cerca de 200 trabalhos, entre Novembro de 2022 e Fevereiro deste ano. A partir da próxima terça-feira, 10 de Outubro, as ilustrações vencedoras podem ser vistas na nova exposição temporária. A inauguração está marcada para as 16.00, no piso 4.

“A opção pelo tema ‘Revolução’, no sentido mais lato, foi deliberada. O interesse seria perceber para que universo os artistas seriam remetidos através deste mote, a partir deste museu. Este evento não apenas marca o início da exposição, mas também uma oportunidade para celebrarmos juntos o impacto que a arte pode ter na promoção de valores essenciais para a sociedade”, lê-se em nota sobre “Revolução”, que ficará patente até 31 de Dezembro e pode ser visitada durante o horário de abertura do museu, de terça-feira a domingo, das 10.00 às 18.00.

Em exposição, vão estar Cinara Saiónára com “A Liberdade é uma Planta”, Carina Tavares com ilustrações sem título e Sara Filipe da Silva com “Iran memories” e “Keep the state out of women’s lives”, que tiveram direito a um prémio monetário de 300€, 200€ e 100€ respectivamente. Os trabalhos foram seleccionados com base na sua relação com o tema, na originalidade e na qualidade de execução.

Até 31 de Dezembro, se tiver entre 15 e 17 anos ou mais de 18, poderá participar na 5.ª edição do concurso de contos, subordinado ao tema “Resistências”. Para saber mais, consulte o regulamento online, no site do museu.

Museu do Aljube – Resistência e Liberdade. Ter-Dom 10.00-18.00. Inauguração: 19 Out (Ter). 16.00. Entrada livre

