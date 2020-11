A Rota do Memorial do Convento vai chegar a todos num site oficial

A Rota do Memorial do Convento, inspirada no romance homónimo de Saramago, junta os municípios de Lisboa, Loures e Mafra e também a Fundação José Saramago. Este projecto turístico e cultural existe desde 2017, mas vai começar a promover diversas iniciativas e, já no final do mês, lançar um site com percursos, textos e imagens.

Os municípios e a fundação celebraram um acordo a 16 de Novembro, data que assinala os 98 anos do nascimento do escritor português, para a dinamização da rota que explora monumentos históricos e paisagísticos do século XVIII, nos três concelhos. O projecto, desenvolvido ao abrigo do Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020, prevê a realização de visitas guiadas, de um congresso internacional e acções de formação.

Mas antes de tudo vai ficar disponível, ainda em Novembro, um site dedicado à Rota do Memorial do Convento. Por enquanto, é possível acompanhar o progresso da construção da página (neste momento vai em 75%) e ler o que parece ser o lema do projecto: “A Literatura transforma-se em Vida”. Depois, irá disponibilizar percursos, textos e imagens sobre cada um dos pontos da rota, uma linha cronológica sobre a época do romance e também informação sobre o escritor e o livro Memorial do Convento.

