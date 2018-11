Seis passeios em Lisboa para fazer esta semana

Domingo embarque nesta caminhada da Green Trekker pelo Bosque dos Druídas, em Sintra. O passeio começa no Convento dos Capuchos e segue na direcção do Tholos do Monge, situado a 491 metros de altura, caminho necessário para rumar ao vale encantado. Já no Bosque dos Druídas, os guias vão transportar os participantes para outros tempos com histórias e lendas e é com esse cenário que o grupo de participantes é conduzido depois para um chá no meio da natureza entre árvores centenárias, arbustos e rochas.

Ponto de encontro: Parque de estacionamento do Convento dos Capuchos (Sintra). Inscrições: reservas@greentrekker.pt. Sáb 10.00. 10€.