A Rota Vicentina já tem uma agenda para o ajudar a planear as férias

Está com vontade ir fazer férias na Costa Vicentina? Ou de planear uma escapadinha de fim-de-semana diferente na região? De Santiago do Cacém a Lagos, a nova agenda da Rota Vicentina promete uma selecção dos melhores eventos e coisas para fazer, sozinho ou em família. A ferramenta, lançada no início de Julho, combina cultural local e turismo e espera ser enriquecida “com os contributos da comunidade”.

Na plataforma oficial é possível aceder a todos os trilhos pedestres disponíveis, percursos de bicicleta e alojamentos desde 2013, mas só agora foi lançada uma verdadeira agenda digital, com uma selecção de eventos e actividades – desde exposições, workshops, feiras e mercados, até aos dias em que é possível encomendar e recolher pão biológico na Dozero Padaria.

A ideia é facilitar o planeamento da visita, e é possível filtrar os resultados por mês, ano, categoria e localização. “Este é um processo em construção”, lê-se no site da Rota Vicentina. “Ajude-nos a tornar esta experiência mais rica e diversificada: se tem uma iniciativa que gostava de publicar na agenda, por favor contacte-nos.”

A Rota Vicentina, inaugurada em 2012, conecta a cidade de Santiago do Cacém, no Alentejo, ao Cabo de São Vicente, em Sagres, através de várias etapas, cada uma pensada para um dia e com um máximo de 25 quilómetros de extensão. Ao todo, o trajecto inclui 101 quilómetros de costa selvagem e 75 mil hectares de área protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

