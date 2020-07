Governo lança programa de descontos nos monumentos nacionais

Continuam os mimos para o turismo interno. Depois da regiões do Porto e Lisboa anunciarem programas de descontos em parceria com as entidades de turismo locais e regionais, é o próprio Governo que seduz os portugueses a explorar o património do país, entre museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos. Um programa que arranca a 27 de Julho e se prolonga até ao último dia de Setembro.

Neste caso os grandes parceiros são a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e as Direções Regionais de Cultura (DRC), que ajudaram a desenhar 17 itinerários diferentes de Norte a Sul de Portugal. Os circuitos de visita ao património cultural português estão divididos por região ou por tema, num programa que prevê descontos de 25% no preço do bilhete normal e ainda de 45% para agregados familiares até dez pessoas.

Assim que comprarem o seu bilhete num dos sítios listados no site – onde é possível consultar a lista completa e os preços com e sem desconto –, os visitantes têm sete dias para usufruir do bilhete-circuito e visitar os diversos museus, palácios e monumentos incluídos nos itinerários, bastando dirigir-se a um dos sítios para adquirir o respetivo bilhete-circuito. Por exemplo, bilhete para o Eixo Ajuda-Belém inclui o Palácio Nacional da Ajuda, o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu Nacional dos Coches, o Museu Nacional de Arqueologia, a Torre de Belém, o Museu de Arte Popular e o Museu Nacional de Etnologia e custa 28€ (sem desconto seria 38€). O bilhete familiar fica por 55€.

Também pode optar por um itinerário temático, como o Património da UNESCO, que dá acesso ao Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Palácio Nacional de Mafra e Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra (35€/individual; 65€/famílias).

Ângela Ferreira, Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural diz em comunicado que esta iniciativa “pretende fomentar a participação cultural dos portugueses em todo o território nacional, aproveitando um período em que as famílias procuram opções de lazer e cultura para as suas férias”.

