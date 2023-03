A Rua Amarela deverá voltar a ter esplanadas já a partir de sábado

A Câmara Municipal de Cascais chegou a acordo com os responsáveis pelos espaços de restauração. As esplanadas vão voltar à rua, mas com novas regras.

A notificação chegou de um dia para o outro: os proprietários dos espaços de restauração na Rua Afonso Sanches, mais conhecida como Rua Amarela, ficaram sem licença para esplanadas na passada sexta-feira, 17 de Março. Sem esclarecimentos adicionais, foram forçados a desocupar a via pública – e a indignação espalhou-se pelas redes sociais. Mas, afinal, a suspensão foi “momentânea”, como se lê em nota enviada à Time Out pelo gabinete do vereador responsável pelo pelouro das Actividades Económicas e Espaço Público, Nuno Piteira Lopes, que se reuniu com os empresários afectados na segunda-feira, dia 20. “Este encontro teve como principais objectivos estabelecer um conjunto de regras.” E, se tudo correr como previsto, as esplanadas devem voltar à rua já no próximo sábado.

Além de anunciadas obras de melhoramento nos acessos, que a Câmara Municipal de Cascais (CMC) garante estarem em curso, foram estabelecidas novas regras para a rua, “de modo a corrigir situações anómalas”. Por exemplo, foram desenhadas áreas para as esplanadas de cada estabelecimento que respeitam os corredores de acesso às habitações, para peões e pessoas de mobilidade reduzida. Adicionalmente, foi definido um local próprio para parqueamento de motociclos de serviços de estafeta. “Este modelo de organização foi estabelecido com o acordo de todos”, garante o gabinete do vereador. “Estamos certos de que o projecto iniciado e apoiado pela CMC e a AECC [Associação Empresarial do Concelho de Cascais] poderá, assim, seguir o seu caminho de consolidação até finais de Outubro de 2023, data em que será reavaliado.”

Se, como previsto, as obras estiverem concluídas no final desta semana, as esplanadas voltam a funcionar a partir de sábado, todos os dias até à meia-noite, com a música no exterior a terminar pelas 22.30. No interior, os estabelecimentos vão poder continuar a servir até à meia-noite, de domingo a quinta-feira, e até às 02.00, sextas, sábados e vésperas de feriados. “As obras eram realmente necessárias, para facilitar a circulação, sobretudo para moradores e peões. Mas sábado esperamos abrir e trazer novamente vida a esta rua de Cascais”, diz-nos Leka Miranda, proprietária do La Contessa. “Os restaurantes da Rua Amarela empregam mais de 170 funcionários. Passámos por dois anos de massacre e ainda ninguém se recuperou. O apoio [ao comércio] da Câmara, foi essencial durante a pandemia. Queremos muito voltar [a ter esplanadas].”

