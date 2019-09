A Rua da Penha de França vai fechar ao trânsito para brincadeiras sem limites

Lembra-se dos tempos em que brincava horas sem fio na rua do seu bairro sem grandes preocupações? No fim-de-semana, a Rua da Penha de França estará encerrada ao trânsito automóvel para poder criar novas memórias de criança com as suas crianças.

A Semana Europeia da Mobilidade arrancou no passado dia 16 de Setembro, mas termina apenas no Dia Europeu Sem Carros. É precisamente neste domingo, 22 de Setembro, que o projecto Brincapé – Caminho, brinco e participo se junta à festa, com o apoio da Junta de Freguesia da Penha de França, que encerra a Rua da Penha de França, junto ao Mercado dos Sapadores, para uma tarde inteira de brincadeiras, das 14.30 às 19.00.

“A Playstreet é uma iniciativa que reivindica locais 'inacessíveis' no dia-a-dia, ocupados pelos carros, e cria espaços de jogo e recreio onde as famílias se podem encontrar e brincar de forma livre”, pode ler-se em comunicado de imprensa. “A rua é fechada ao trânsito durante um período de tempo para se brincar e as pessoas são convidadas a passar uma tarde activa na rua.”

Para participar, basta aparecer, mas é recomendado levar “tudo o que puder ser usado para brincar”, como bicicletas, patins, skates e bolas, sugere a organização.

Rua da Penha de França. Dom 14.30-19.00. Entrada livre.

