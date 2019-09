Na Semana Europeia da Mobilidade, há festa e muitos passeios grátis em Lisboa e Almada

Passeios a pé, de bicicleta, trotinete, scooter e até de carros eléctricos. Esta é a proposta da Semana Europeia da Mobilidade, a decorrer de 16 a 22 de Setembro. O programa de festas em Lisboa contempla ainda descontos nos transportes públicos, conferências e entrada gratuita no Museu da Carris. Mas há mais a acontecer na margem sul do rio Tejo, em Almada.

“Caminha connosco” é o lema da edição deste ano da Semana Europeia da Mobilidade, que arranca a 16 de Setembro, pelas 12.00, e termina, como é habitual, no Dia Europeu Sem Carros, altura em que a Avenida da Liberdade se torna num enorme passeio da cidade de Lisboa com as estradas fechadas entre as 14.00 e as 19.00. Mas a festa faz-se também em Almada, com workshops temáticos e as famosa “viagens a troco de lixo”.

Lisboa sem carros (só se forem dos eléctricos) mas em festa

Na segunda-feira, dia 16, o Metropolitano de Lisboa convida-o a descobrir novos caminhos na cidade a partir da estação do Marquês de Pombal, onde estão prometidas surpresas das 08.00 às 11.00, das 12.00 às 15.00 e das 16.00 às 19.00. Se preferir, pode visitar o Atrium do Saldanha, pelas 12.00, para experimentar as trotinetas Frog, a marca norte-americana preocupada com as alterações climáticas, o crescimento do urbanismo e o aumento populacional e que doa 1% dos lucros a associações ambientalistas e com acções com impacto positivo para o meio ambiente.

Segue-se, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, uma conferência sobre “Mobilidade e Transição Energética”. A sessão, a decorrer das 14.30 às 18.00, é gratuita, mas de inscrição obrigatória. Junto ao pavilhão, encontrará ainda scooters eléctricas da eCooltra, para dar uma voltinha, entre as 15.00 e as 19.00.

Conte também com um passeio de bicicleta inclusivo (16.00-18.00), na Praça dos Inglesinhos, e aulas grátis para as crianças aprenderem a pedalar sem esfolar os joelhos todos (17.00-19.00), no Parque da Serafina. Mais tarde, aproveite para dar um saltinho ao número 15 da Rua Dr. Almeida Amaral, onde encontra a Cicloficina dos Anjos, que estará de portas abertas das 19.00 às 22.00.

No dia seguinte, a 17, será inaugurado um mural em Entrecampos, em hora a confirmar. Mas pelas 21.00 pode juntar-se à Sitgo para um passeio nocturno por Alfama, a arrancar pelas 21.00, junto à Estação Sul-Sueste, no Terreiro do Paço. A proposta, que não vai querer perder, é simples: andar de sitway (da família das segways, mas com assento) pelo bairro mais típico de Lisboa. Este passeio habitualmente tem o custo de 30€, mas desta vez é gratuito, mediante inscrição prévia. Tal como no ano passado, a aventura repete-se a 19 de Setembro, quinta-feira.

Destaca-se ainda, no programa, a Conferência “Wise Mobility: Cidades activas, Cidades saudáveis”, a 20 de Setembro, pelas 15.00, na Sala dos Geradores da Central Tejo; um peddy paper, a 21 de Setembro, às 10.00 e às 14.00, de Belém até à Avenida da Liberdade (inscrições: j.freitas@emel.pt); e um piquenique partilhado, a 22 de Setembro, pelas 12.00, no Parque das Nações (informações: geral@jf-olivais.pt).

No último dia, 22, decorrerá também o Lisboa Ciclável – Bicla Fest, promovido pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e inclui a oferta de um bidon e de uma t-shirt antes da partida, pelas 10.00, no Terreiro do Paço.

Aproveite ainda, durante todo o dia de 22 de Setembro, os descontos nos transportes públicos: a Fertagus estará a oferecer bilhetes a quem viajar de bicicleta no comboio e a CP terá uma tarifa especial de 2€, ida e volta, em todas as linhas urbanas de Lisboa.

Não se esqueça de consultar o programa completo no evento no Facebook, que inclui mais propostas de actividades, como a “Sexta da Bicicultura” (dias 19 e 20, às 17.30); um test drive de carros eléctricos na Praça dos Restauradores (dia 22, 11.00-18.00) ou um desfile de clássicos no Museu da Carris, em Santo Amaro e na Praça da Figueira (dia 22, às 11.30 e às 14.30).

Almada junta-se a Lisboa com actividades na margem sul

Se usufruir dos descontos nos transportes públicos, pode ir até a Almada, que também estará a dinamizar actividades grátis, como o workshop “Mobilidade na palma da mão: APPs que facilitam as viagens no dia a dia” (dia 17, pelas 09.30, no Fórum Municipal Romeu Correia – Sala Pablo Neruda) ou um passeio de bicicleta (dia 22, pelas 09.00), com concentração junto ao Farol de Cacilhas e percurso até à Base Naval de Lisboa, em Alfeite. Para participar, basta inscrever-se aqui.

No programa de Almada, destaca-se ainda o projecto “Viagens a troco de lixo”, a decorrer a 16 de Setembro, das 10.00 às 18.00, na Praça São João Baptista. “Venha trocar materiais que podem ser reciclados, como latas, garrafas, óleos alimentares, pilhas usadas, pequenos electrodomésticos avariados, radiografias e até medicamentos que já não usa, por viagens gratuitas nos transportes públicos de Almada”, lê-se em comunicado do município, que refere ainda que podem ser feitas até três trocas por pessoas e que há passes navegantes para sortear, carregados com o novo passe metropolitano válido para um mês.

Há ainda actividades para crianças, como a “Hora do Conto” (dia 19, 10.30 e 14.30) e aulas de hip-hop e pilates (dia 22, às 10.00 e 10.30) e chi-kung terapêutico (dia 22, às 11.00 e às 12.00). O evento termina com a iniciativa “Cãominhar”, do Canil da Aroeira, na Charneca da Caparica, onde poderá caminhar na companhia dos cães que estão para adopção. Mas pode consultar o programa completo no site da Câmara Municipal de Almada.

