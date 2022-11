A Rua das Pretas volta ao Hotel Mundial com concerto intimista

A tertúlia musical de Pierre Aderne, que será acompanhada por um menu de degustação do chef Vítor Sobral, está marcada para 30 de Novembro, no Varanda de Lisboa.

A Rua das Pretas, o projecto musical do brasileiro Pierre Aderne, começou com um concerto todos os sábados, num palacete no Príncipe Real, e foi contaminando outros espaços, incluindo o Coliseu dos Recreios, até se tornar um dos espectáculos mais procurados da cidade. Depois de datas esgotadas no Rooftop Bar por dois anos consecutivos, a tertúlia está de volta ao Hotel Mundial, desta vez para surpreender os clientes do Varanda de Lisboa.

Nascida em Lisboa, a tertúlia assume-se de inspiração lusófona e já contou com a participação de inúmeros músicos em língua portuguesa como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ana Moura, Carminho, Tito Paris, Camané, Salvador Sobral e tantos outros, incluindo cantores do jazz e da bossa nova, como Madeleine Peyroux, Melody Gardot, Jesse Harris e Anna Maria Jopek.

A par do concerto, haverá convite à degustação de um menu especial de quatro pratos criados pelo chef Vítor Sobral, acompanhados pelos vinhos Adega Mãe PHC Hotels Colheita Particular. Marcada para 30 de Novembro, com início às 20.30, a experiência tem um custo de 70€ ou 80€ por pessoa, consoante a proximidade à banda. Para reservas ou mais informações, basta telefonar (218 842 000) ou enviar e-mail à organização (eventos@pchotels).

Varanda de Lisboa, Hotel Mundial. Qua 30. 20.30. 70€-80€

