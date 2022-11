Maroon 5 vão levar o novo disco (e os êxitos) ao Passeio Marítimo de Algés

Os norte-americanos Maroon 5, liderados pelo vocalista Adam Levine, anunciaram esta terça-feira uma digressão europeia que arranca em Portugal, a 13 de Junho de 2023, com um concerto no Passeio Marítimo de Algés.

A banda, que actuou pela última vez em Portugal no Rock in Rio Lisboa de 2016, virá apresentar o seu mais recente álbum de estúdio, Jordi, editado em 2021. Ainda assim, não deverão faltar êxitos como “Sunday Morning” e “She Will Be Loved” no alinhamento.

Os bilhetes para o concerto serão postos à venda esta sexta-feira, 18 de Novembro, às 10.00, mas já se conhecem os preços. Para a plateia em pé, que terá dois espaços, os preços diferem: 65€ ou 160€. Já os bilhetes para o Golden Circle custarão 90€. Os ingressos mais caros, e que terão um valor de 200€, incluem entrada antecipada e acesso ao Golden Circle.

Depois de Lisboa, a digressão irá passar por cidades como Madrid, Barcelona, Berlim, Paris e Londres.

Passeio Marítimo de Algés (Algés). 13 de Junho (Ter). 65€-200€

