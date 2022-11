Lionel Richie é o primeiro nome confirmado para o Cooljazz 2023

“Lionel Richie é o primeiro nome a constar do cartaz do [Cooljazz] para o próximo ano. Hoje com [73] anos, o cantor iniciou a carreira na década de 60 quando fundou os Commodores. Mais tarde, começou a escrever para outros artistas, deixou a antiga banda e estreou-se a solo, com um disco homónimo, em 1982. Ao longo dos anos, acumulou êxitos e prémios.”

Se o parágrafo anterior está entre aspas é porque foi aqui publicado, quase ipsis verbis, há três anos. Voltámos a redigir uma variação destas linhas em 2020, depois de a pandemia o ter forçado a adiar o concerto. E em 2021. Escrevemos mais uma vez agora. Se tudo correr bem, é desta que o norte-americano sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, a 8 de Julho do próximo ano. Se tornar a cancelar, estaremos aqui para o ano para voltar a anunciar a sua vinda a Cascais.

As palavras que abrem este texto não são as únicas que se mantêm iguais, passados três anos. “O mais recente álbum de originais, Just Go, saiu em 2009, e em 2012 gravou Tuskegee, um disco de duetos e reinterpretações de algumas das suas canções mais conhecidas. Esteve em Portugal pela última vez em 2015, também no [então] edpcooljazz, que na altura se realizava em Oeiras.”

Os bilhetes para o concerto de uma das mais premiadas vozes da soul-pop norte-americana podem ser comprados a partir das 11.00 desta quinta-feira, 3 de Novembro. Os preços vão dos 35€ aos 75€. A organização promete ainda que novas confirmações para o Cooljazz estão para breve.

