Formação clássica dos Blink-182 vem a Lisboa. E traz um novo disco

A banda norte-americana Blink-182 está de volta, para um novo álbum e uma digressão mundial, que arranca já em Março de 2023, em Tijuana, no México, e se prolonga até Fevereiro de 2024, com o último concerto marcado para Christchurch, na Nova Zelândia. Antes, haverá uma paragem em Portugal, a 2 de Outubro do próximo ano, na Altice Arena.

Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker fazem parte da formação dita clássica, que criou os principais discos do grupo. E, depois de meses de especulação, a banda confirmou o seu regresso através de uma publicação no Twitter, que anuncia também o lançamento de “Edging”, o primeiro single do novo disco, já esta sexta-feira, 14 de Outubro.

O concerto em Portugal está marcado para 2 de Outubro de 2023 e os bilhetes devem ficar disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 17, no site da banda. Ainda não se sabem os preços.

