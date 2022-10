De ‘Fearless’ ao novo ‘Midnights’: no Posh dança-se ao som de Taylor Swift

Dois anos depois, Taylor Swift anunciou o regresso aos discos durante a cerimónia dos MTV Video Music Awards 2022, onde recebeu o prémio de Melhor Vídeo do Ano. Midnights é o nome do 10.º álbum de estúdio da norte-americana e será editado a 21 de Outubro. Em Lisboa, o lançamento do álbum celebra-se no Posh, que tem programada para essa mesma noite a Midnights – Taylor Party. A discoteca LGBTQIA+ na Rua de São Bento quer reunir os swifties para uma “listening party and dance night”, em que o alinhamento será dedicado às novas canções, assim como aos clássicos da artista.



A discoteca, que já festejou outros grandes nomes da música pop, como Ariana Grande ou Katy Perry, promete uma noite “Taylor-made” para os “ultimate fans”. Até às 6.00 da manhã, espera-se ouvir na pista os 13 novos temas de Midnights, mas também alguns dos maiores êxitos da carreira de Taylor Swift como “All Too Well”, “You Belong With Me” ou “Love Story”. Os bilhetes (15€) já estão à venda e incluem duas bebidas.

Em Novembro de 2021, o Posh já tinha recebido uma Taylor Swift Party com uma noite dedicada às músicas da artista lançadas até ao momento.



Depois de Folklore e Evermore, ambos lançados em 2020, com cinco meses de diferença, Midnights marca o regresso de Taylor Swift a temáticas mais próximas da sua experiência pessoal. Este álbum é apresentado pela cantora e compositora como uma “colecção de música escrita a meio da noite, uma jornada entre terrores e bons sonhos”. O resultado são 13 temas cujos nomes foram sendo revelados diariamente por Swift através da rubrica “Midnights Mayhem With Me”, partilhada no TikTok. A mais recente novidade, anunciada hoje, sexta-feira, foi a faixa “Snow on the Beach”, que conta com a participação de Lana Del Rey.



Rua de São Bento, 157. Sex-Sáb 23.50-06.00. 15€



