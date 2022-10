Branko leva mais de nove horas de música à Fábrica da Musa

Depois de apresentar o novo álbum OBG, em Abril deste ano, Branko agarra agora mais um desafio: ser curador de um evento com nove horas de música. Dia 21 de Outubro, das 18.00 até às 3.00 da manhã, o Lisboa na Zona invade a Fábrica da Música com uma pequena mostra, seleccionada por Branko, "do que de melhor se faz no género da electrónica global” que, na perspectiva do artista, “irá certamente moldar o futuro da música de Lisboa para o mundo”, lê-se no comunicado. A entrada é livre.



“Num ano de reconstrução, senti que seria necessário pensar num evento com um posicionamento diferente do que vínhamos a fazer com o Enchufada na Zona (2017, 2018 e 2019), onde o foco era maioritariamente o catálogo da editora, e avançar para uma perspectiva mais abrangente da club scene da nossa cidade”, partilhou João Barbosa, que se consagrou na indústria musical como Branko.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRANKO (@brankoofficial)





A festa vai dividir-se em dois palcos, um na parte interior e outro na parte exterior da Fábrica da Música, em Marvila. A cervejeira, que se mudou em Abril para o número 9 da Rua do Vale Formoso, onde co-habita com a cerveja Bolina, vai disponibilizar um serviço de bar e um menu especial de jantar no dia do evento.



O alinhamento completo da “Lisboa na Zona” será divulgado brevemente, de acordo com a informação que o músico e curador divulgou nas redes sociais.



Rua do Vale Formoso, 9 (Marvila). 18.00-03.00. Entrada livre





+ Amigos recordam Mariama Barbosa com festa no Cais do Sodré



+ Os melhores sítios para beber cerveja artesanal em Lisboa