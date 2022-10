Benjamin Clementine tem um novo disco e regressa a Portugal em 2023

Horas depois do lançamento do terceiro álbum, ‘And I Have Been’, o cantor e compositor britânico anunciou uma série de concertos. Toca no Campo Pequeno a 22 de Setembro.

Depois de cinco anos de silêncio editorial, durante os quais entrou na nova adaptação de Duna, realizada por Denis Villeneuve, Benjamin Clementine está de volta aos discos. E, a reboque do novo And I Have Been, o cantor e compositor britânico anunciou que vai voltar à estrada em 2023. A curta digressão europeia faz uma paragem no Campo Pequeno, em Lisboa, a 22 de Setembro, e passado um dia sobe ao Porto, para um concerto na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

And I Have Been, o terceiro álbum do premiado cantor e compositor britânico, foi concebido durante a pandemia e inspirado pela sua relação com a compatriota e colega de profissão Flo Morrissey, com quem se casou em 2018 e co-interpretou o single "Calm Down" (creditado a The Clementines) em 2020. As novas canções não destoam da pop sofisticada que gravou em discos anteriores e lhe valeu um culto considerável em Portugal.

Da última vez que passou por Portugal, em 2019, Benjamin Clementine esgotou concertos de norte a sul do país. Tendo em conta a rapidez com que, apesar da crise, os bilhetes para grandes concertos têm esgotado, é possível que estes também desapareçam num ápice, quando forem colocados à venda na próxima sexta-feira, 4 de Novembro. Os preços para a apresentação de Lisboa começam nos 20€ e acabam nos 60€. No Porto, os ingressos mais baratos custam 25€.

