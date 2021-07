Lionel Richie confirmado no EDPCoolJazz'22

Lenda da soul actua a 24 de Julho de 2022 no festival de Cascais, juntando-se a John Legend, Yann Tiersen e Jorge Ben Jor no cartaz.

Depois de a edição de 2020 ter sido adiada por duas vezes “na sequência da pandemia e respectivas condicionantes legais e de saúde pública”, a organização do EDP CoolJazz anunciou esta terça-feira um novo nome de peso para o alinhamento da 17.ª edição do festival que se realiza em Julho de 2022, em Cascais. O norte-americano Lionel Richie, uma das lendas da soul, sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, a 24 de Julho.

Lionel Richie, 72 anos, estará nessa altura a celebrar os 40 anos sobre o seu primeiro disco a solo, homónimo, cujo alinhamento incluía "Truly", a canção que pode ser ouvida no vídeo abaixo. O cantor, que antes de se lançar em nome próprio nos 80s tocou mais de uma década nos Commodores, virá a Cascais no âmbito da Hello Tour, com um concerto “onde o público embarcará numa viagem única pelo seu repertório”.

John Legend (2 de Julho de 2022), Yann Tiersen (21 de Julho de 2022) e Jorge Ben Jor (30 de Julho) são os outros artistas com actuação confirmada no Hipódromo Manuel Possolo. De acordo com a organização, serão anunciados mais nomes em breve. Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021, ambas adiadas devido à pandemia, são válidos para a edição de 2022, não sendo necessária a sua troca. Ainda assim, os portadores de bilhete poderão solicitar a devolução do seu valor no prazo de 14 dias úteis a contar da data prevista para a realização do evento em 2021.

O EDPCoolJazz realiza-se desde 2004 no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo Manuel Possolo, tendo como promotor a Live Experiences.

+ Visite Cascais à boleia da nova Time Out Cascais

+ Dez razões para descobrir Cascais agora