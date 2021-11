A sala de espectáculos do Chapitô vai-se transformar numa “cinetenda”

Rui Pedro Tendinha é o anfitrião do Cinetendinha, programa da SIC Radical dedicado à sétima arte e exibido à terça-feira. Agora será também exibido no Chapitô, embora num formato diferente, com sessões de cinema na sala de espectáculos do Chapitô que todos os meses passará a incluir cinema na sua programação.

“Cinetendinha na Cinetenda Chapitô” arranca a 5 de Novembro com o filme Nunca Nada Aconteceu, de Gonçalo Galvão Teles, cuja estreia comercial está marcada mais para o final do ano, a 30 de Dezembro. Uma longa-metragem que fez parte da lista de seis filmes que a Academia Portuguesa de Cinema (APC) nomeou como possível candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Internacional dos Óscares, em 2022 (embora o filme mais votado pelos membros da APC tenha sido A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos). Um drama que acompanha um pacto de adolescentes e o fosso geracional com os seus pais, com Alba Baptista, Rui Morrisson, Beatriz Batarda, Ana Moreira, Bernardo Lobo Faria, Miguel Amorim e Filipe Duarte no elenco.

A exibição de cada filme, com início às 21.00, será de entrada livre, mas haverá serão para quem quiser ficar mais um pouco. A partir das 22.30, e “porque o cinema dá conversa”, diz a organização, terá início uma tertúlia com ceia no Chapitô à Mesa, que contará com a presença do realizador e dos actores (12€).

