A Santini chegou às Docas

Há uma nova vida nas Docas de Santo Amaro, já por aqui escrevemos, e as novidades continuam a aparecer. Os dias estão agora mais doces à beira-rio com a abertura da Santini. O espaço é pequeno, mas os gelados são os de sempre.

“As Docas de Alcântara estão a atravessar uma clara revitalização, sendo uma boa oportunidade para estarmos mais próximos dos nossos clientes. A época estival convida a desfrutar de espaços arejados e ao ar livre, com opções frescas, sendo a combinação perfeita para a Santini”, escreve em comunicado Marta de Botton, administradora da Santini.

Perto do Contra, restaurante que abriu no ano passado quando as Docas começavam a ganhar uma nova vida, tanto de dia como de noite, na Santini estarão os sabores clássicos, mas também as edições especiais, como meloa ou cereja – para serem pedidos em cone ou copo.

Fundada por Attílio Santini há mais de 70 anos, tem hoje mais de uma dezena de lojas entre Lisboa, Porto e Faro.

Doca de Santo Amaro, Armazém 18 (Alcântara). Seg-Dom 12-30-23.00

