Olivia é humana, conhece o Nicolau desde miúda e já viajou pelo mundo inteiro. Agora, assenta nas Avenidas Novas com um café para todas as horas, onde se destacam os pratos para partilhar.

Uma mulher liberal, boémia mas consciente e amante dos animais. Assim se apresenta a melhor amiga de Nicolau, que a conhece desde pequenina. Depois de ter percorrido o mundo, Olivia chega agora às Avenidas Novas pronta para assentar arraiais, com um café para todas as horas. Do pequeno-almoço ao jantar, não só se reúnem as melhores receitas de família (falamos das propostas de brunch do Nicolau, do Amélia e do Basílio), como se destacam novos sabores em pratos para partilhar.

Fotografia: André Mata Abóbora assada (10€), no Olivia

“Procurámos criar um espaço com uma personalidade diferente. No fundo, não quisemos ter só uma família de cães e trouxemos esta mulher, a melhor amiga do Nicolau, que é obviamente uma pet lover”, conta Bárbara Pinto, co-fundadora do grupo, que chegou a Lisboa no Verão de 2016 e, entretanto, já soma quatro cafés na capital e outro no Porto. “É uma evolução também estética, com tons terracota e paredes com textura, a lembrar aquelas casas antigas do Algarve, apostando muito também na cerâmica, com a Anna Westerlund e a Grauº. O caminho é este: ir inovando, mantendo sempre a essência, como é evidente.”

Fotografia: André Mata

Há plantas por todo o lado e o menu conta com as sempre populares opções de pequeno-almoço e brunch, da tosta Nicolau vegan (4,2€), de abacate fatiado com azeite e flor de sal, ao novo iogurte Olivia (5,5€), com granola caseira, fruta da época e mel. Na mesma onda, há também cinnamon rolls (3,5€), ovos — os Olivia custam 8€ e são escalfados com espargos, presunto, queijo parmesão e farofa verde — e, claro, panquecas para todos os gostos, inclusive uma vegan, de aveia e banana (7€).

Quanto às novas apostas, Bárbara recomenda desde logo os pratos para partilhar, com os tacos de pato e a abóbora assada (10€/cada), ou o ceviche Olivia (12€), a couve-flor assada (9,5€) e as asinhas de frango (8€). “Outra novidade, que também queríamos incorporar há imenso tempo, são as pizzas artesanais sourdough, de fermentação lenta.” Destacam-se, por exemplo, a vegetariana Pink (10,50€), com massa de beterraba, queijo de cabra, cogumelos, tomate e legumes assados; e a de Verão (13€), com queijo, presunto, figos, rúcula e mel.

Fotografia: André Mata Pizza Pink (10,50€) e pavlova (4,50€)

Para os fãs de refeições mais compostas, por exemplo, há caril de grão (11€), com leite de coco cremoso, espinafres, arroz e naan; chow fun (11,50€), com massa de arroz, carne de vaca e couve pak choi; polenta (10€), com cogumelos e bacon crocante; e várias bowls e saladas, como a de polvo grelhado e ovo a baixa temperatura (13€). Já para a sobremesa, sobressai a torre de pavlova (4,50€), com lemon curd, natas e morangos. Se preferir qualquer coisa com chocolate, é atirar-se à cookie Olivia (4,20€), cremosa, a fazer lembrar um brownie, mas com bónus: creme de queijo e frutos silvestres.

Fotografia: André Mata Cookie Olivia (4,20€)

Se não quiser ou não tiver tempo para ficar, não se preocupe. “As pessoas podem pedir um café ou um cinnamon roll à janela e levar para casa ou para o escritório”, sugere Bárbara. “Nós adoramos esquinas envidraçadas, porque dão imensa luz, e aproveitámos para criar uma espécie de bar ao postigo, para que as pessoas possam estar lá fora a conversar e a aproveitar o bom tempo, a beber um sumo verde, um copo de vinho ou uma cerveja artesanal.” Ou, por que não, um cocktail (5€-8€): mimosa, pisco sour, margarita, é só escolher. E aproveitar o refresco.

Olivia. Avenida do Marquês de Tomar 69A. Ter-Dom 10.00-22.30.

