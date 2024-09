“A saúde está em primeiro lugar.” Guano Apes cancelam concerto em Lisboa

Há muitos anos que os Guano Apes são uma presença assídua nos palcos portugueses. Ainda no ano passado actuaram (novamente) em Vilar de Mouros. E já planeavam voltar, desta feita a Lisboa, para um espectáculo em nome próprio em Lisboa, a 23 de Novembro. Primeiro anunciado para o LAV – Lisboa ao Vivo, foi depois promovido para a Sala Tejo da Meo Arena. Mas não vai acontecer, pelo menos no dia previsto. O concerto foi cancelado “por motivos de doença”, anunciou a banda esta quinta-feira, abrindo já a porta a nova data.

“É extremamente difícil para nós, mas temos de vos informar que a Free The Monkey Tour, infelizmente, tem de ser adiada por motivos de doença”, lê-se no comunicado assinado pelos Guano Apes e divulgado pela promotora portuguesa Prime Artists. “Tentámos tudo para que esta digressão quase totalmente esgotada acontecesse como planeado, mas a saúde está em primeiro lugar. Estamos muito tristes, tal como vocês provavelmente estarão. Esperámos tanto tempo por esta digressão e queríamos dar-vos um espectáculo inesquecível.”

“Infelizmente, desta vez, não nos é possível dar-vos 100%, e nada menos do que isso vos faria justiça. Estamos a trabalhar arduamente para marcar novas datas e informar-vos-emos o mais rapidamente possível para que possam planear com segurança”, continua a mesma nota, que refere que os bilhetes já comprados “serão válidos para a nova data”. Embora não se saiba que data será essa. “Como certamente compreenderão, o reagendamento não pode ser feito de um dia para o outro. Por favor, sejam pacientes. Obrigado pelo vosso apoio.”

Quem não quiser esperar pode pedir o reembolso do bilhete (estavam à venda por 32€). A Prime Artists informa que esse pedido tem de ser feito “no prazo de 30 dias e a partir do dia 16 de Setembro”, no mesmo local em que foi comprado.

O sucesso internacional dos Guano Apes surgiu logo no disco de estreia, Proud Like a God (1997), e cimentou-se com Don't Give Me Names (2000). Depois foi esmorecendo e a banda já não grava nenhum disco de originais há uma década, desde Offline (2014). No entanto, além de Portugal, a digressão passaria por vários países europeus – Alemanha, Áustria, Chéquia, Hungria, Polónia, Lituânia, Estónia ou Espanha.

