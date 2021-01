A SFA Cascais tem um baú de actividades para entreter os miúdos em casa

O novo confinamento forçou-nos a voltar para casa e a pensar mais uma vez como entreter as crianças. Desta vez respire fundo e lembre-se que, por esta Internet fora, o que não falta são propostas de actividades, como as da Associação São Francisco de Assis – Cascais, que criou uma Gazeta Lúdico-Pedagógica, com ideias para toda a família.

Desde questionários sobre o trabalho da associação, que se dedica a proteger animais de companhia abandonados ou perdidos, até vários desafios criativos, como criar uma banda desenhada ou fazer um origami, o difícil vai ser mesmo escolher por onde começar. Ao todo, já há sete números da Gazeta Lúdico-Pedagógica, criada pelo Gabinete de Formação, Sensibilização e Educação em Saúde, Protecção e Bem-estar Animal. Mas há mais.

SFA Cascais

A SFA Cascais criou também um calendário com 31 desafios: a ideia é fazer um por dia. Construir uma máscara, criar um quebra-cabeças com pegadas de diferentes animais, escrever um recado de amor para os pais ou aprender uma receita de um gelado que o teu cão ou o dos vizinhos pode comer são algumas das sugestões. Melhor só mesmo o jogo de tabuleiro para toda a família. Basta imprimir o tabuleiro e as cartas. Depois de ler as instruções do manual, também disponível online, é só começar a jogar.

